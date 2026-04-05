YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Alparslan Türkeş’in vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkeş’i rahmet, minnet ve özlemle andıklarını belirtti.

ANMA MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in vefatının 29. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Yaldır’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, kısa sürede dikkat çekti.

Yaldır, açıklamasında Türkeş’in fikirlerine bağlılık vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Biz hâlâ Türkeşçiyiz…

Biz hâlâ gençliğimizde gönlümüze düşen o kutlu davanın izindeyiz.

Biz hâlâ lise çağlarında ettiğimiz yemine son nefesimize kadar sadığız.

Türk Milleti’nin adı sanı yok olmasın diye ömrünü adayan; Türklük şuurunu Türk gençliğinin zihnine ve gönlüne işleyen Başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞ'i rahmet, minnet, saygı ve sonsuz bir özlemle anıyorum.

Başbuğ’umuzun ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

SİYASİ ANMALAR DEVAM EDİYOR

Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümlerinde farklı siyasi parti temsilcileri ve kamuoyundan isimler tarafından yapılan anma mesajları her yıl olduğu gibi bu yıl da sürüyor. Türkeş’in Türk siyasetindeki yeri ve etkisi, yapılan açıklamalarla bir kez daha gündeme taşınıyor.

KAMUOYUNDA YANKI BULDU

Yaldır’ın paylaşımı, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Mesaj, parti tabanı başta olmak üzere çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, farklı kesimlerden de yorumlar geldi.

Bu tür anma mesajlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, siyasi isimlerin tarihî figürlere yönelik vurguları kamuoyundaki tartışmaların odağında kalmayı sürdürüyor.