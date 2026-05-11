Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in danışmanlarından ve İZDOĞA’nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken ile İZDOĞA’nın eski genel müdürlerinden Özkan Baturu’nun da aralarında bulunduğu bazı eski yönetim kurulu üyeleri bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ege’de Son Söz’den Ender Aldanmaz’ın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler, geçtiğimiz aylarda savcılık tarafından ifadeye çağrılmış ve suçlamaları kabul etmemişlerdi.

“USULSÜZLÜK VE HATALI İŞLEM!”

Gözaltıların İZDOĞA’nın geçmiş dönemde gerçekleştirdiği iş ve işlemler sebebiyle gerçekleştiği öğrenilirken, İZDOĞA bünyesinde önceki dönemde gerçekleştirilen bazı şirket kuruluşlarının usule aykırı bulunduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddia edildi. Sayıştay raporlarına da yansıyan iddialara göre, Şaşal Su Tesisi için alınan makinelere ilişkin ihale ve uygulama süreçlerinde çeşitli usulsüzlükler ve hatalı işlemler yapıldı. Ayrıca teknik şartname ile sözleşme hükümleri arasında uyumsuzluklar olduğu, avans ödemelerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve yüklenici firmaya yönelik gecikme cezalarının uygulanmadığı da ifade edildi. Raporda ayrıca, şişirme makinesinin sözleşmede belirtilen sürede teslim edilmediği, daha sonra ise ikinci el bir makineyle değiştirildiği, bu süreç nedeniyle şirketin maddi zarara uğradığı değerlendirmesine de yer verildi.

‘ŞİRKET ZARARA UĞRATILDI’ İDDİASI

Sayıştay raporunda, “Sözleşme ile teknik şartname arasındaki tutarsızlık, projenin bütünsel zaman yönetimini sekteye uğratmış ve şirketi mali kayıplara sürüklemiştir. Tesisin bütün üretim süreçlerinin tamamen durması halinde aylık 10.368.000 litre kaynak suyunun kullanılmadan akıp gideceği ve aşağıda detayları belirtilen aylık ortalama 12.000.000,00 TL tutarında şirket giderinin gerçekleşeceği göz önünde bulundurulduğunda; söz konusu şişirme makinesinin süresinde (05.10.2023) teslim edilmemesi ve muadili olarak ikinci el makinenin kurulma tarihine (02.04.2024) kadar geçen süre zarfında şirket zarara uğratılmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.