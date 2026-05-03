Galatasaray’ın Samsunspor karşısında aldığı 4-1’lik yenilgiyi yorumladı.

Tümer Metin, Samsunspor-Galatasaray mücadelesini analiz etti. Galatasaraylı bir futbolcu için “Alarm veriyor” değerlendirmesinde bulunan Metin’in NOW Spor’daki sözleri şöyle:

Rehaveti çok net gördük. Oyuncular üzerinde bunu açıkça hissettiğini belirten Metin, teknik kadroda aynı yoğunlukta olmasa da onların da oyuna hükmedemediklerini ifade etti. “Nasıl olsa kazanırız” havasının oluştuğunu söyledi. Performans açısından eleştirilebilecek birçok oyuncu bulunduğunu ancak bunun maç sonrası konuşulacak bir konu olmadığını dile getirdi. Günay için de ayrıca bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirten Metin, görev aldığı son 2-3 maçta çanların çaldığını ifade etti.