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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtlarına ilişkin Eylül 2026 istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, eylül ayında 161 bin 27 taşıtın ilk kez trafik kaydı yapıldı. Yeni kayıtlar içerisinde motosikletler yüzde 45,1’lik oranla başı çekerken otomobiller yüzde 40’lık payla ikinci sırada yer aldı. Kamyonetlerin oranı yüzde 10,1 olarak ölçüldü.

Yeni kaydedilen taşıtların yüzde 1,7’sini traktörler, yüzde 1,6’sını kamyonlar, yüzde 0,9’unu minibüsler, yüzde 0,5’ini otobüsler ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı araçlar oluşturdu.

AYLIK BAZDA TAŞIT KAYITLARINDA GERİLEME YAŞANDI

Eylül ayında yapılan yeni taşıt kayıtları, ağustos ayına göre yüzde 6,3 daha düşük seviyede kaldı. Ancak bu değişim bütün taşıt türlerinde aynı yönde gerçekleşmedi.

Özel amaçlı taşıtların kayıtlarında yüzde 72,4’lük artış görülürken otobüslerde yüzde 18,8, minibüslerde yüzde 2,9 ve traktörlerde yüzde 1,1 yükseliş kaydedildi.

Buna karşılık motosiklet kayıtları bir önceki aya göre yüzde 11,1 azaldı. Kamyonlarda yüzde 5,1, otomobillerde yüzde 2,6 ve kamyonetlerde yüzde 1,5 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIK KARŞILAŞTIRMADA EN SERT DÜŞÜŞ MİNİBÜSLERDE

Eylül ayına ilişkin veriler, yeni taşıt kayıtlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik bir gerilemeye işaret etti. Yıllık karşılaştırmada artış kaydedilen iki taşıt grubu özel amaçlı araçlar ve otobüsler oldu. Bu gruplarda sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 3,7 artış görüldü.

Diğer kategorilerde ise kayıt sayıları aşağı yönlü değişti. Minibüslerde yüzde 38,2, traktörlerde yüzde 21,4, otomobillerde yüzde 19,9 ve motosikletlerde yüzde 18,4 düşüş kaydedildi. Kamyon kayıtları yüzde 14,8, kamyonet kayıtları ise yüzde 5,3 geriledi.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN YARISINDAN FAZLASI OTOMOBİL

TÜİK verilerine göre, eylül ayının sonunda Türkiye’deki kayıtlı taşıtların toplamı 35 milyon 65 bin 235’e ulaştı. Bu araç parkının en büyük bölümünü yüzde 51,7’lik payla otomobiller oluşturdu.

Motosikletler toplamın yüzde 21,9’unu, kamyonetler yüzde 14,2’sini, traktörler ise yüzde 6,7’sini meydana getirdi. Kamyonların payı yüzde 3, minibüslerin yüzde 1,6, otobüslerin yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

EYLÜL AYINDA YAKLAŞIK 1 MİLYON TAŞITIN DEVRİ GERÇEKLEŞTİ

Eylül boyunca el değiştiren taşıt sayısı 957 bin 197 olarak açıklandı. Devir işlemlerinde otomobiller yüzde 67,3 ile en yüksek payı aldı. Kamyonetler yüzde 13,8, motosikletler ise yüzde 11,3 oranında temsil edildi.

İşlem gören diğer taşıtlar arasında traktörlerin payı yüzde 3, kamyonların yüzde 2 ve minibüslerin yüzde 1,9 oldu. Otobüsler yüzde 0,5, özel amaçlı taşıtlar ise yüzde 0,2 oranında pay aldı.

YENİ OTOMOBİL KAYITLARINDA RENAULT İLK SIRADA YER ALDI

Eylül ayında 64 bin 361 otomobilin trafik kaydı yapıldı. Marka bazındaki dağılımda Renault yüzde 16,1 ile en yüksek orana sahip oldu. TOGG yüzde 9,8 ile ikinci, Hyundai ise yüzde 8,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Markaların kayıtlar içindeki payları Volkswagen’de yüzde 7,1, Toyota’da yüzde 6,8, Mercedes-Benz’de yüzde 5,3 ve Skoda’da yüzde 5 olarak belirlendi. Kia yüzde 4,5, Peugeot yüzde 3,7 ve Nissan yüzde 3,3 oranında pay aldı.

Opel, Fiat ve Tesla’nın her biri yüzde 2,7’lik oranla kayıtlarda yer buldu. Dacia ve BMW’nin payı ayrı ayrı yüzde 2,6, Citroen’in yüzde 2,4, Volvo’nun yüzde 2 ve Audi’nin yüzde 1,9 oldu. Chery yüzde 1,6, Honda yüzde 1,4 oranında pay alırken diğer markaların toplam oranı yüzde 7,2 olarak açıklandı.

İLK DOKUZ AYDA YENİ TAŞIT KAYITLARI YÜZDE 14,5 AZALDI

Ocak-eylül döneminde trafik kaydı yapılan taşıtların toplamı 1 milyon 503 bin 161 oldu. Geçen yılın aynı dokuz aylık dönemiyle karşılaştırıldığında yeni kayıt sayısında yüzde 14,5 düşüş yaşandı.

Aynı süreçte trafikten kaydı silinen taşıtların sayısı yüzde 26,9 artarak 49 bin 209’a çıktı. Yeni kayıtlar ile kaydı silinen taşıtlar arasındaki fark sonucunda, ocak-eylül döneminde Türkiye’deki toplam kayıtlı taşıt sayısı 1 milyon 453 bin 952 arttı.

YENİ OTOMOBİL KAYITLARINDA BENZİN VE HİBRİT ÖNE ÇIKTI

Yılın ilk dokuz ayında trafiğe çıkan 665 bin 220 otomobil, yakıt türlerine göre farklılık gösterdi. Bu araçların yüzde 40,8’i benzinli, yüzde 31,8’i hibrit ve yüzde 18,6’sı elektrikli olarak kaydedildi. Dizel otomobillerin oranı yüzde 7,4 olurken LPG’li araçlar yüzde 1,4’lük paya sahip oldu.

Eylül ayı sonundaki mevcut otomobil parkında ise farklı bir dağılım görüldü. Türkiye’de kayıtlı 18 milyon 115 bin 875 otomobilin yüzde 32’si dizel, yüzde 31’i benzinli ve yüzde 29,1’i LPG’liydi. Hibrit araçların oranı yüzde 5,1, elektrikli otomobillerin oranı yüzde 2,7 olarak hesaplandı. Yakıt türü bilgisi bulunmayan otomobillerin payı yüzde 0,2 oldu.

KÜÇÜK MOTOR HACİMLİ OTOMOBİLLER DAHA FAZLA KAYDEDİLDİ

Ocak-eylül döneminde trafik kaydı yapılan otomobillerin motor silindir hacimleri incelendiğinde, en büyük grubun 1300 ve altı silindir hacmine sahip araçlardan oluştuğu görüldü. Bu kategorideki otomobiller, toplam kayıtların yüzde 30,9’unu meydana getirdi.

1401-1500 silindir hacmindeki otomobiller yüzde 16,9’luk payla ikinci sırada yer alırken 1501-1600 aralığındaki araçların oranı yüzde 13,9 oldu. 1301-1400 silindir hacmine sahip otomobillerin payı yüzde 11 olarak belirlendi.

Motor silindir hacmi 1601-2000 arasında bulunan araçlar toplamın yüzde 7,8’ini oluşturdu. Silindir hacmi 2001 ve üzerinde olan otomobillerin oranı ise yüzde 0,9’da kaldı.

Ocak-eylül döneminde kaydı yapılan otomobillerin renk tercihleri arasında gri araçlar öne çıktı. Toplam 665 bin 220 otomobilin yüzde 41,5’inin gri renkte olduğu belirlendi. Bu oran, 275 bin 942 otomobile karşılık geldi.

Beyaz renkli araçlar yüzde 25,4 ile ikinci sırada bulunurken siyah otomobiller yüzde 12,1, mavi otomobiller yüzde 9,9 oranında pay aldı. Yeşil renkli araçların oranı yüzde 5,8, kırmızıların yüzde 3,2 ve kahverengilerin yüzde 1,3 oldu.

Turuncu ve sarı otomobillerin her biri yüzde 0,3’lük paya sahipken diğer renklerdeki araçların oranı yüzde 0,1 olarak kaydedildi.