Kaynak: Haber Merkezi

Merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 2025 yılında 253 milyar 544 milyon TL harcama yapıldı. Ar-Ge harcamalarının merkezi yönetim bütçesi içindeki payı yüzde 1,58, 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL olan gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı ise yüzde 0,40 olarak gerçekleşti.

Bütçe başlangıç ödeneklerine göre 2026 yılında Ar-Ge faaliyetleri için merkezi yönetim bütçesinden 308 milyar 568 milyon TL tahsis edildi.

ÜNİVERSİTELER İLK SIRADA

2025 yılında Ar-Ge fonlamasında en yüksek payı yüzde 64,9 ile üniversitelere yönelik genel bilgi gelişimi aldı. Bu alanı yüzde 11,5 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 5 ile diğer kaynaklardan finanse edilen genel bilgi gelişimi, yüzde 4,4 ile tarım ve yüzde 4,4 ile eğitim izledi.

2026 ÖDENEKLERİNDE DE ÜNİVERSİTELER AĞIRLIKTA

2026 yılı ödeneklerinde de ilk sırada yüzde 69,5 payla üniversitelere yönelik genel bilgi gelişimi yer aldı. Endüstriyel üretim ve teknolojiye yüzde 8,9, diğer kaynaklardan finanse edilen genel bilgi gelişimine yüzde 5,5, tarıma yüzde 4,7 ve savunmaya yüzde 4 pay ayrıldı.

ULUSLARARASI AR-GE PROGRAMLARINA MİLYARLIK DESTEK

Uluslararası Ar-Ge programlarına 2025 yılında merkezi yönetim bütçesinden 1 milyar 820 milyon TL kaynak aktarıldı. Bunun 987 milyon TL’si Avrupa çapında yürütülen programlara, 435 milyon TL’si ikili veya çok taraflı kamu Ar-Ge programlarına, 402 milyon TL’si ise uluslararası Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara gönderildi.

2026’DA ULUSLARARASI PROGRAMLARA AYRILAN KAYNAK ARTIRILDI

Uluslararası Ar-Ge programları için 2026 yılında ayrılan ödenek 1 milyar 950 milyon TL oldu. Avrupa çapındaki programlara 1 milyar TL, uluslararası Ar-Ge kuruluşlarına 489 milyon TL, ikili veya çok taraflı programlara ise 460 milyon TL tahsis edildi.