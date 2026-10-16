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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) istatistiklerini yayımladı. 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait Hanehalkı Bütçe Araştırması verilerinin birleştirilmesiyle hazırlanan sonuçlar, tüketim harcamalarının bölgelere ve harcama türlerine göre dağılımını ortaya koydu.

Verilere göre Türkiye genelindeki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 25,6’sı İstanbul’da gerçekleşti. Ege Bölgesi yüzde 14,5 ile ikinci, Akdeniz Bölgesi ise yüzde 12,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

TÜKETİM HARCAMALARINDA EN DÜŞÜK PAY KUZEYDOĞU ANADOLU’NUN

İBBS 1. Düzey bölgeleri arasında toplam tüketim harcamalarından en düşük payı yüzde 1,4 ile Kuzeydoğu Anadolu aldı. Ortadoğu Anadolu yüzde 2,5, Doğu Karadeniz ise yüzde 2,8 payla sıralandı.

Harcama türlerine göre dağılımda İstanbul, tüm harcama kalemlerinde en yüksek bölgesel paya sahip oldu. Eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 38,3’ü, lokanta ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 32,2’si İstanbul’da gerçekleşti. Konut ve kira harcamalarında İstanbul’un payı yüzde 28,4, eğlence, spor ve kültür harcamalarındaki payı ise yüzde 27,3 oldu.

EGE BÖLGESİ ALKOL VE TÜTÜN HARCAMALARINDA İKİNCİ SIRADA

Toplam tüketim harcamalarından yüzde 14,5 pay alan Ege Bölgesi, bazı harcama türlerinde de öne çıktı. Alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 17,9’u bu bölgede gerçekleşti. Ege’nin sağlık harcamalarındaki payı yüzde 15,9, mobilya ve ev eşyaları ile eğlence, spor ve kültür harcamalarındaki payı ise yüzde 15,5 oldu.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin gıda ve alkolsüz içecekler ile alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarındaki payı yüzde 1,9 olarak hesaplandı. Bölgenin giyim ve ayakkabı harcamalarındaki payı yüzde 1,8 oldu.

Ortadoğu Anadolu Bölgesi ise gıda ve alkolsüz içecekler, giyim ve ayakkabı ile bilgi ve iletişim harcamalarının her birinde yüzde 3,4 pay aldı. Mobilya ve ev eşyası harcamalarındaki payı yüzde 2,9 olarak kaydedildi.

KONUT VE KİRAYA EN YÜKSEK PAY İSTANBUL’DA

Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içindeki dağılımına bakıldığında, konut ve kira, ulaştırma, gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları öne çıktı.

Konut ve kira harcamalarının bölgenin toplam tüketim harcamaları içindeki payı İstanbul’da yüzde 29,6 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Kuzeydoğu Anadolu ise yüzde 22,1 ile bu kaleme en düşük payı ayıran bölge oldu.

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 23,3 ile Batı Marmara ayırdı. Güneydoğu Anadolu’da bu oran yüzde 16,5 olarak gerçekleşti.

Gıda ve alkolsüz içeceklerin toplam tüketim harcamalarındaki payı Güneydoğu Anadolu’da yüzde 27,1’e ulaştı. İstanbul’da ise bu oran yüzde 14,2 ile en düşük seviyede kaldı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İLK ÜÇTE

İBBS 2. Düzey bölgelerine göre yapılan değerlendirmede, Türkiye’deki toplam hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 25,6’sı İstanbul’da gerçekleşti. Ankara yüzde 8,3 ile ikinci, İzmir yüzde 6,5 ile üçüncü sırada yer aldı. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’yı kapsayan bölgenin payı yüzde 5,7 oldu.

Toplam tüketim harcamalarından en düşük payı yüzde 0,5 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan bölgesi aldı. Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un payı yüzde 0,7 olarak hesaplandı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt yüzde 0,9; Zonguldak, Karabük ve Bartın ise yüzde 1,1 pay aldı.

İZMİR’DE KONUT VE KİRA HARCAMALARININ PAYI YÜZDE 30,2

İBBS 2. Düzey bölgelerinde, konut ve kira harcamalarının bölgenin toplam tüketim harcamaları içindeki payı İzmir’de yüzde 30,2 ile en yüksek seviyeye çıktı. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’yi kapsayan bölgede ise bu oran yüzde 19,6 ile en düşük düzeyde kaldı.

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 25 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesi ayırdı. Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın yer aldığı bölgede ulaştırmanın payı yüzde 12,9 oldu.

GIDAYA EN YÜKSEK PAY ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR’DA

Gıda ve alkolsüz içeceklerin toplam tüketim harcamaları içindeki payı, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ı kapsayan bölgede yüzde 29,6 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

İstanbul’da ise gıda ve alkolsüz içeceklerin toplam tüketim harcamaları içindeki payı yüzde 14,2 olarak kaydedildi. Böylece bölgesel veriler, hanehalkı bütçesinde gıda, konut ve ulaştırma harcamalarının ağırlığının bölgeler arasında farklılaştığını gösterdi.