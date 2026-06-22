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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecikli Milli Sporcu Tuğba Çürük, Mısır'da düzenlenen Akdeniz Karate Şampiyonası’nda bir ilke imza attı.

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‎32. Akdeniz Karate Şampiyonası 17-21 Haziran tarihleri arasında Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlendi.

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‎Şampiyonanın Genç Kadınlar Kumite +66 kg kategorisinde mücadele eden Osmanelispor Karate Takımı sporcusu Tuğba Çürük, Akdeniz üçüncüsü olarak Bilecik'i ve ülkemizi gururlandırdı.

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‎Milli Sporcu Tuğba Çürük, bu başarısıyla Akdeniz Karate Şampiyonası’nda derece elde eden ilk Bilecikli sporcu oldu.

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‎Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Milli Sporcu Tuğba Çürük’ü, ailesini ve antrenörleri Murat Salih Kurnaz ile Tuğba Kurnaz’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.