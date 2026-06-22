Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecikli Milli Sporcu Tuğba Çürük, Mısır'da düzenlenen Akdeniz Karate Şampiyonası’nda bir ilke imza attı.
32. Akdeniz Karate Şampiyonası 17-21 Haziran tarihleri arasında Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlendi.
Şampiyonanın Genç Kadınlar Kumite +66 kg kategorisinde mücadele eden Osmanelispor Karate Takımı sporcusu Tuğba Çürük, Akdeniz üçüncüsü olarak Bilecik'i ve ülkemizi gururlandırdı.
Milli Sporcu Tuğba Çürük, bu başarısıyla Akdeniz Karate Şampiyonası’nda derece elde eden ilk Bilecikli sporcu oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Milli Sporcu Tuğba Çürük’ü, ailesini ve antrenörleri Murat Salih Kurnaz ile Tuğba Kurnaz’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.