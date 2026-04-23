2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye adına bir başarı daha geldi. Milli sporcu Tuba Demir, kadınlar 55 kilo kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

BRONZ MADALYA MAÇINDA KAZANDI

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen organizasyonda Tuba Demir, bronz madalya karşılaşmasında Kuzey Makedonyalı Veronika Konsevich ile karşı karşıya geldi.

Minderde etkili bir performans sergileyen milli sporcu, rakibini 5-2 mağlup ederek bronz madalyaya uzandı.

BÜYÜKLERDE İLK MADALYA

Bu sonuçla birlikte Tuba Demir, büyükler Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazanmış oldu.

Genç yaşta önemli başarılar elde eden milli sporcu, yükselen grafiğini sürdürerek dikkat çekti.

GEÇEN YIL DA PARLAMIŞTI

Tuba Demir, geçtiğimiz yıl 23 yaş altı kategorisinde Avrupa şampiyonluğu yaşamış, dünya ikinciliği elde ederek gelecek adına önemli sinyaller vermişti.

Tiran’daki bronz madalya ile birlikte kariyerine yeni bir başarı daha ekledi.

TUBA DEMİR: 'FİNAL DE OYNAYABİLİRDİM'

Karşılaşma sonrası konuşan Tuba Demir, “Çok mutluyum. Aslında final oynayabilirdim ama birkaç hata yüzünden olmadı. Buna da şükürler olsun. Büyükler kategorisindeki ilk madalyamı, milli takım ve kulüp antrenörlerime armağan ediyorum. Başarının arkasında büyük bir emek var. Federasyon başkanımız Taha Akgül ve aileme de çok teşekkür ediyorum.” dedi.