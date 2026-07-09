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Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İsrail tarafından alıkonulan Filistinli hekimlerin durumuna ilişkin Dünya Tabipleri Birliği'ne "acil" koduyla başvuru yaptı. Başvuruda, aralarında hastane yöneticileri, cerrahi bölüm başkanları ve uzman doktorların da bulunduğu 14 Filistinli hekimin alıkonulduğu belirtilerek uluslararası girişim çağrısında bulunuldu.

TTB'nin başvurusunda, hekimlerin büyük bölümü hakkında resmi bir suçlama bulunmadığı ve adil yargılanma güvencelerinin sağlanmadığı ifade edildi.

DR. EBU SAFİYYE'NİN SAĞLIK DURUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Başvuruda, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hussâm Ebu Safiyye'nin sağlık durumuna da yer verildi. Avukat görüşmelerinden aktarılan bilgilere göre Ebu Safiyye'nin ciddi kilo kaybı yaşadığı, sağlık hizmetine erişemediği, kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığı yönündeki iddialar nedeniyle genel sağlık durumunun ağırlaştığı belirtildi.

TTB, Dünya Tabipleri Birliği'nden İsrail hükümeti ve ilgili kurumlara açık ve acil çağrıda bulunmasını talep ederek, alıkonulan hekimlerin nitelikli sağlık hizmetine erişiminin sağlanmasını ve işkence ile kötü muamele iddialarının bağımsız heyetlerce İstanbul Protokolü doğrultusunda incelenmesini istedi.

"TIP ETİĞİ İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLMELİ"

Başvuruda ayrıca, İsrail Tabipleri Birliği'nin de Dünya Tabipleri Birliği'nin Cenevre ve Tokyo bildirgelerinde yer alan temel tıp etiği ilkeleri doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

TTB, Gazze'de sağlık çalışanlarının ve sağlık altyapısının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yaşam hakkı, tıbbi tarafsızlık ve hekimlik değerlerinin korunması için uluslararası girişimlerini sürdüreceğini bildirdi.