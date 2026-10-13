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Kaynak: AA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), envanterinde bulunan gelişmiş harp silah ve sistemlerinin caydırıcı gücünü sergilemek amacıyla düzenlenen "Ateş Serbest-2026" tatbikatını başarıyla tamamladı. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, kuvvet komutanları ve dost ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kuvvet komutanlıkları ile Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin koordineli biçimde görev aldığı tatbikatta, milli imkanlarla geliştirilen teknolojiler ön plana çıktı.

104 SİLAH VE SİSTEM SAHADA SERGİLENDİ

Tatbikat kapsamında TSK'nın kullanımına sunulan yerli ve milli imkanlarla üretilmiş 104 farklı silah ve sistem alanda sergilendi. Etkinlik boyunca TOLGA yakın hava savunma sistemi, insansız kara araçlarıyla sisleme yapılması, AKINCI ve Bayraktar TB2 TİHA'ların yeni mühimmat atışları ile CH-47 Chinook helikopterlerinden komando indirme faaliyetleri dahil olmak üzere 53 farklı operasyonel unsur bu yıl ilk kez tatbikat senaryolarına dahil edildi.

HEDEFLERE NOKTA ATIŞI OPERASYON

Düşman unsurlarının stratejik noktalarına yönelik gerçekleştirilen taarruz senaryolarında, TB2 TİHA'dan fırlatılan KEMANKEŞ mühimmatı ile hedefler hassasiyetle vuruldu. Fırtına ve Boran obüslerinin yanı sıra havan atışlarıyla da belirlenen tüm kara hedefleri imha edildi.

Geçit açma harekatı kapsamında yapay zeka destekli 4 Uçangöz sistemi otonom sisleme yaparak birliklerin gizlenmesini sağladı. AKINCI TİHA ise farklı irtifalardan TEBER ve TOLUN mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği sıralı atışlarda tam isabet kaydetti. ATAK helikopterleri ve kamikaze mini İHA sistemleri de alandaki drone tehditlerini ve hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

MİLLİ KESKİN NİŞANCI TÜFEKLERİ İLE HASSAS VURUŞ

Tatbikatta yerli imkanlarla üretilen KNT-76, BORA-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfeklerini kullanan keskin nişancı timleri, 600 metre ile 1 kilometre mesafedeki küçük hedefleri başarıyla imha etti.

Motosikletli komando birliklerinin CH-47 Chinook helikopterleriyle sahaya indirilmesi ve paramotor timleriyle buluşarak gerçekleştirdiği "sıyrılma" manevraları protokol tarafından ilgiyle izlendi. Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-16 savaş uçağı ise yakın hava desteği ve keşif uçuşları sağladı.

TOLGA, GÖKBERK, ALKA ve EJDERHA sistemleriyle drone tehditlerinin bertaraf edildiği tatbikat, atlı unsurların BORAN obüslerine mühimmat ikmali yapması ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuyla sona erdi.