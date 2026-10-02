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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Modern Pentatlon Takımı, Portekiz’de düzenlenen 50’nci CISM Ordular Arası Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. 15 ülkenin katıldığı organizasyonda mücadele eden millî sporcular, takım tasnifinde 2 birincilik ve 1 ikincilik, ferdi tasnifte ise 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

15 ÜLKENİN SPORCULARI PORTEKİZ’DE BULUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetleri Modern Pentatlon Takımı, 22-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Portekiz’in Caldas De Rainha kentinde gerçekleştirilen 50’nci CISM Ordular Arası Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti.

Portekiz Silahlı Kuvvetleri’nin organizatörlüğünde düzenlenen şampiyonaya 15 ülke katıldı. Zorlu parkurları ve farklı sportif becerileri bir araya getiren organizasyonda sporcular, dayanıklılık, sürat, koordinasyon ve atış performanslarını aynı mücadele içerisinde ortaya koydu.

TSK Modern Pentatlon Takımı, şampiyona boyunca sergilediği performansla organizasyonun öne çıkan ekiplerinden biri oldu.

TAKIM TASNİFİNDE 2 BİRİNCİLİK, 1 İKİNCİLİK

Millî sporcuların elde ettiği sonuçlar Türkiye adına dikkat çekici bir başarı tablosu ortaya koydu.

TSK Modern Pentatlon Takımı;

Takım tasnifinde 2 birincilik,

Takım tasnifinde 1 ikincilik,

Ferdi tasnifte 1 ikincilik,

Ferdi tasnifte 1 üçüncülük

elde etti.

Bu sonuçların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Modern Pentatlon Takımı, genel değerlendirmede dünya şampiyonluğuna ulaştı.

ATILAN HER ATIŞ, KOŞU PERFORMANSIYLA BİRLEŞTİ

Modern pentatlon, sporcuların farklı fiziksel ve teknik becerilerini aynı organizasyonda ortaya koymasını gerektiren disiplinlerden oluşuyor.

Portekiz’de gerçekleştirilen şampiyonada da sporcular, aralarında engelli koşu ile atış-koşu kombinasyonunun bulunduğu 3 farklı zorlu disiplinde mücadele etti.

Özellikle atış-koşu kombinasyonu, sporcuların hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de atış sırasında gerekli konsantrasyon ve isabet becerilerini ortaya koyduğu önemli etaplardan biri oldu.

“EN YÜKSEK İSABET ORANI” TÜRK TAKIMINDAN

Şampiyonada TSK Modern Pentatlon Takımı'nın dikkat çeken başarılarından biri de atış-koşu kombinasyonunda geldi.

Türk takımı, bu disiplinde organizasyonun “en yüksek isabet oranına” ulaşan ekip oldu.

Koşu performansı ile atış isabetinin bir arada değerlendirildiği bu disiplinde elde edilen sonuç, Türk sporcularının şampiyonadaki başarılı performansını destekleyen önemli göstergelerden biri olarak kayda geçti.

TSK’DAN ULUSLARARASI ARENADA ÖNEMLİ DERECE

CISM tarafından düzenlenen ordular arası spor organizasyonları, farklı ülkelerin askerî sporcularını uluslararası platformda bir araya getiriyor.

Portekiz’de düzenlenen 50’nci CISM Ordular Arası Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda 15 ülkenin sporcularıyla mücadele eden TSK Modern Pentatlon Takımı, elde ettiği derecelerle Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Takım kategorisindeki birincilik ve ikinciliklerin yanı sıra ferdi kategorilerde elde edilen dereceler, organizasyondaki Türk sporcularının farklı disiplinlerde ortaya koyduğu performansı da gözler önüne serdi.

BAKANLIKTAN SPORCULARA TEBRİK

Millî Savunma Bakanlığı, şampiyonanın ardından yaptığı paylaşımda TSK Modern Pentatlon Takımı’nı tebrik etti.

Bakanlığın açıklamasında, takımın Portekiz’deki şampiyonada elde ettiği başarılar aktarılırken, sporculara başarılarının devamı dilendi.

Türkiye'nin uluslararası askerî spor organizasyonlarındaki temsilinin önemli örneklerinden biri olan şampiyonada TSK Modern Pentatlon Takımı'nın dünya şampiyonluğuna ulaşması, organizasyonun Türkiye açısından dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.

TÜRKİYE’NİN BAŞARISIYLA SONUÇLANDI

22-27 Eylül tarihleri arasında Portekiz’in Caldas De Rainha kentinde gerçekleştirilen organizasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri Modern Pentatlon Takımı'nın başarılı performansıyla tamamlandı.

15 ülkenin katıldığı 50’nci CISM Ordular Arası Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda takım tasnifindeki derecelerin yanı sıra ferdi başarılar ve atış-koşu kombinasyonundaki yüksek isabet oranı, Türkiye'nin organizasyondaki performansını öne çıkardı.

TSK Modern Pentatlon Takımı, elde ettiği dereceler sonucunda dünya şampiyonluğunu kazanarak Türkiye’ye önemli bir uluslararası başarı daha kazandırdı.

Millî Savunma Bakanlığı da şampiyonada mücadele eden sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.