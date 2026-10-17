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Kaynak: Haber Merkezi

3 Kasım'da yapılacak olan seçime hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve İran savaşları üzerinden kendine seçim propagandası yürütmeye çalıştı. Yaptığı propaganda da Zelensk'yi hedef alan Trump, “gösteri dünyasının ve gezici sirkin kurucusu” P.T. Barnum'a benzeterek Kiev’in barış istemediğini ve çatışmalarla ülkeyi harabeye çevirdiğini söyledi.

NewsMax'e açıklamalarda bulunan Trump, “Zelenski muhatap almamız gereken bir isim değil. Çözüm istediğini söylüyor ancak öyle değil. Pek hayranı değilim. Ben onu 'P.T. Barnum' olarak adlandırıyorum” dedi.

EN YAKIN ZAMANDA SEÇİM YAPILMALI

Eski Başkan Joe Biden'i de hedef alan Trump, Biden'in Zelenski'ye hiç bir ödeme almadan silah ve askeri teçhizat sağladığını söyledi.

Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, Zelenski ile uzlaşmaya varmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaşmaktan daha zor olduğunu belirtti. ABD'nin tüm uyarılarına rağmen Kiev yönetiminin, Rus petrol rafinelerini hedef almasını 'skandal' olarak belirten Trump, Ukrayna'da en yakın zamanda seçimlerin yapılması gerektiğini belirtti.

Moskova'da basın açıklamasında bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump ile aynı fikirde olduklarını belirtti.

Peskov yaptığı açıklamada Zelenski'nin barış süresine yanaşmadığını belirterek, Rusya ne kadar istese de mevcut Ukrayna yönetimi sürece dahil edilmeden bir çözümün müzakere edilmesinin imkansız olduğunu söyledi.

PUTİN AVRUPALI ŞİRKETLERİN VARLIKLARINA EL KOYDU

Putin ise yayımladığı kararnameyle bazı Avrupalı şirketlerin varlıklarına el koydu. Bu şirketler arasında Alman ambalaj üreticisi Menshen, Fransız zemin kaplama üreticisi Tarkett, İsveçli ambalaj şirketi Sverige International Holdings ve Belçikalı hijyen ürünleri üreticisi Ontex de yer aldı.

Putin'in kararnamesi, Zelenski’nin dün Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde yapacağı konuşmanın hemen öncesine denk geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı yeni kararnameyle bazı Avrupalı şirketlerin ülkedeki varlıklarına el koydu. Kamulaştırılan şirketler arasında Alman ambalaj üreticisi Menshen, Fransız zemin kaplama devi Tarkett, İsveç merkezli Sverige International Holdings ve Belçikalı hijyen ürünleri üreticisi Ontex bulunuyor. Kararnamenin zamanlaması dikkat çekerken, hamlenin Ukrayna Lideri Zelenski’nin Brüksel’deki AB Zirvesi hitabından hemen önce gerçekleşmesi göze çarptı.

AB LİDERLERİNE MESAJ

Brüksel’de bir araya gelen AB ülke liderleri Ukrayna’ya tam destek verirken Rusya AB ülkelerinin "savaş kışkırtıcı tutumlarını” sert bir şekilde eleştiriyor.

Avrupa ambalaj şirketi Eviosys'in 2024'te ABD'li ambalaj devi Sonoco tarafından satın alınması ile Rusya'daki varlıkları da kararname kapsamına alındı. Moskova geçen ay da gıda devi Nestlé ile Auchan ve Metro’nun Rusya’daki varlıklarını geçici olarak devlet yönetimine almıştı.

Rusya'daki 5 yabancı şirketin daha varlıklarının geçici yönetime devredilmesini değerlendiren Peskov, bu adımın belirlenen politikanın bir devamı olduğunu bildirdi.