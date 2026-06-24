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Kaynak: Haber Merkezi

Trump yönetimi, ABD Kongresi'nden gelen itirazlara rağmen Türkiye'ye yüz milyonlarca dolar değerinde jet motoru satışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Reuters'ın konuya yakın dört farklı kaynağa dayandırdığı özel haberine göre, önümüzdeki günlerde kesinleşmesi planlanan onay, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde ABD'den Türkiye'ye yönelik çok önemli bir jest olarak planlandı.

KAAN İÇİN 700 MİLYON DOLARI AŞAN DEV PAKET

Satışı planlanan General Electric (GE) üretimi motorlar, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla 2016 yılında başlattığı en önemli prestij projesi olan yerli savaş uçağı KAAN'a güç verecek. Kaynaklardan biri, tedarik edilecek motor paketinin toplam mali değerinin 700 milyon doları aşacağını iddia etti.

KONGRE ENGELİNİ TRUMP AŞACAK

Reuters'a göre Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nin en kıdemli Demokrat üyesi New York Milletvekili Gregory Meeks'in, gayri resmi inceleme sürecinde pakete itiraz ettiği ve yeşil ışık yakmadığı bilgisi yer aldı. Fakat Trump yönetiminin bu muhalefete rağmen satışı resmiyete dökeceği belirtildi.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK DÖNEMEÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruya, "Büyük ihtimalle olur" cevabını vermişti.

İki lider arasındaki zirve diplomasisi öncesinde askeri tedarik hattında da hareketlilik hız kazandı. Reuters'a konuşan kaynaklar, jet motoru satışının önümüzdeki günlerde kesinleşmesini ve ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre’ye resmi bildirimi yapmasını beklediklerini açıkladı.

Türkiye gazetesine konuşan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Türkiye tarafından millî imkânlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen millî muharip uçak KAAN’ın motoru başta olmak üzere millî projelerde gelinen noktayı anlatmıştı. Akşit, TF6000 motorunu çalışır hâlde festivale getirme sözünü tuttuklarını belirterek “Motorumuzu günde üç defa çalıştırıyoruz. Katılımcılar test anında hem sesini duyabilir hem de egzoz kokusunu hissedebilir” sözlerini sarf etmişti.

TESLİMAT TAKVİMİ NASIL?

Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Mayıs ayında imzalanan sözleşme doğrultusunda, ilk 20 adet KAAN Block-10 savaş uçağının tedarik süreci resmiyet kazandı. İlk üretim standardını temsil eden Block-10 uçaklarının, 2027 ile 2029 yılları arasındaki yoğun testlerin ardından, 2028-2030 döneminde Türk Hava Kuvvetleri envanterine teslim edilmesi planlanıyor.