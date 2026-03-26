ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı yürütülen savaşla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Trump’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İran’ı imha ediyoruz. Silah ve mühimmatların büyük bölümünü yok ettik.

İranlılar anlaşma yapmak için yalvarıyor. Onlar aptal değil, aslında bir bakıma çok zekiler. Onlar harika müzakereciler.

Obama'nın yaptıkları İran'da nükleerin yolunu açtı. Delilere nükleer veremezsiniz.

Körfez'e saldırı bizi şoke etti.

25yıl önce NATO kağıttan bir kaplan dedim, ama daha da önemlisi biz onların yardımına koşarız ama onlar bizim yardımımıza gelmez dedim ve yardımımıza gelmediler. Yardım talebimiz NATO için bir sınamaydı.

İran rejimi artık kesin bir şekilde yenildiklerini kabul ediyor. Bunun bir felaket olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden bizimle konuşuyorlar, aksi takdirde konuşmazlardı.

İngiltere bu işe karışmak istemedi. Biz de onların savaşlarına karışmak istemiyoruz. İngiltere'nin uçak gemileri, bizim sahip olduklarımızla kıyaslandığında oyuncak kalıyor."

WITKOFF: YANLIŞ BİR HESABIN İÇİNE DÜŞMEYİN

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff da "İran’a bir mesaj ilettik; bir kez daha bizim hakkımızda yanlış bir hesabın içine düşmeyin" ifadelerini kullandı.

Witkoff, şöyle konuştu:

(15 maddelik plan) "Çatışmanın barışçıl bir şekilde sona erdirilmesinde rol almak isteyenler bizimle temas kurdu. Dış politika ekibiyle birlikte bir barış anlaşmasının çerçevesini oluşturan 15 maddelik bir eylem planı sunduk. Bu İran’a arabulucu olarak hareket eden Pakistan hükümeti tarafından iletildi."