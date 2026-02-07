ABD Başkanı Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tepki çekmeye devam ediyor. Özellikle dış politikadaki agresif ve savaş yanlısı tutumu ile tüm dünyada gerginliğin artmasına neden olan Trump, bu sefer de ırkçı paylaşımla gündeme geldi. Trump’ın son paylaşımında ABD’nin eski Başkanlarından Barack Obama ve eşi Michelle Obama ‘maymuna’ benzetildi. Trump’ın paylaşımı bir süre sonra silinse de tepkilerden kurtulamadı.

PAYLAŞIM İÇİN ÇALIŞANINI SUÇLADI

Trump, büyük tepki çeken paylaşımı konusunda yaptığı savunmada paylaşımı yapan çalışanı suçladı. Videonun sadece başını izlediğini iddia eden Trump, paylaşımı yapan çalışanın videoyu sonuna kadar izlemesi gerektiğini savundu. Trump ayrıca "Seçmen hileleri açısından çok güçlü bir paylaşımdı” dedi.

Beyaz Saray kaynakları ise bir çalışanın paylaşımı yanlışlıkla yaptığını iddia etti. Ancak Trump, Obama ve eşinden özür dilemeyi reddetti.

CUMHURİYETÇİLERDEN DE TEPKİ GELDİ

Trump’ın skandal paylaşımına kendi partisi Cumhuriyetçilerden de tepki geldi. Senato’daki tek siyahi Cumhuriyetçi olan Tim Scott, “Umarım sahtedir çünkü bu Beyaz Saray'dan gördüğüm en ırkçı şey. Başkan bunu kaldırmalı” dedi.

Demokratlar ise videoyu Trump'ın duyarsız açıklamalarıyla ilişkilendirmeye çalışarak Cumhuriyetçileri bu son olayı kınamaya çağırdı.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki en üst düzey Demokrat olan Hakeem Jeffries, "Başkan Obama ve Michelle Obama, zeki, şefkatli ve vatansever Amerikalılar. Bu ülkenin en iyi yönlerini temsil ediyorlar" ifadelerini kullandı.