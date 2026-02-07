Selçuk Geçer ‘dikkat’ diyerek yatırımcıları uyardı: Çok sert satışlar olacak

Geçer, “Altcoin'lerde de tabii ki Bitcoin'den çok daha sert satışlar olabileceğini öngörüyoruz. Tabloya baktığımızda da hem Bitcoin'de hem Ethereum tarafında hem de altcoinler tarafında, Trump'ın yarattığı coşkunun altına gelmiş fiyatları görüyoruz. Onun için sizlere zaten 'Dikkatli olun!' diyordum. İşte o dikkatli olun sebebimizi ufak ufak doğrulayan açıklamalar da geliyor” ifadelerini kullandı.