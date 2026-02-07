Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek Michael Burry'nin Bitcoin hakkındaki açıklamalarına ve altın fiyatlarına yönelik öngörülerine yer verdi.
Selçuk Geçer ‘dikkat’ diyerek yatırımcıları uyardı: Çok sert satışlar olacak
Selçuk Geçer, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek Michael Burry'nin Bitcoin hakkındaki açıklamalarına ve altın fiyatlarına yönelik öngörülerine yer verdi.Süleyman Çay
Geçer, ünlü yatırımcı Michael Burry'nin "Bitcoin bir ölüm sarmalına girmiş olabilir" şeklindeki ifadesine dikkat çekerek, 38 bin dolar seviyelerini işaret ettiğini açıkladı. Geçer, Bitcoin'deki bu olası düşüşün altcoinler tarafında daha sert satışlara yol açabileceğini belirtti.
Geçer, “Altcoin'lerde de tabii ki Bitcoin'den çok daha sert satışlar olabileceğini öngörüyoruz. Tabloya baktığımızda da hem Bitcoin'de hem Ethereum tarafında hem de altcoinler tarafında, Trump'ın yarattığı coşkunun altına gelmiş fiyatları görüyoruz. Onun için sizlere zaten 'Dikkatli olun!' diyordum. İşte o dikkatli olun sebebimizi ufak ufak doğrulayan açıklamalar da geliyor” ifadelerini kullandı.
Altın piyasasına yönelik analizlerini de paylaşan Geçer, altın ons fiyatının 5 bin dolar seviyesini zorladığını ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmasının teknik açıdan önemli olduğunu ifade etti.
Geri çekilmelerin ardından 4 bin 900 dolar seviyesinin destek olarak çalıştığına dikkat çeken Geçer, orta vadeli projeksiyonunda altın için 5 bin 500 dolar, ardından ise ara hedef olarak 6 bin 500-7 bin dolar seviyelerini işaret etti.
Mevcut küresel konjonktürün altın ve gümüşün düşüşünü desteklemediğini savunan Geçer, önümüzdeki süreçte 10 bin dolarlık ana hedefin geçerliliğini koruduğunu belirterek, yatırımcıları sakin kalmaya çağırdı.
Ons altın güncel olarak 4 bin 953 dolara gerilerken, Bitcoin ise 70 bin dolar seviyesinde işlem geriyor.