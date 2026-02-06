ABD Başkanı Trump, ikinci defa seçildiği seçim kampanyası boyunca ABD’yi ‘Yeniden harika’ yapacağını savunmuştu. Biden’a karşı seçimi kazanan Trump, kendisinin ‘Barış Başkanı’ olduğunu savunsa da çeşitli ülkelere gerçekleştirdiği saldırılarla gündeme geldi. İsrail’in Gazze’yi yerle bir etmesine ve İran’ın nükleer tesislerini bombalamasına askeri destek sağlayan Trump, Venezuela’ya düzenlenen operasyonda Devlet Başkanını Maduro ve eşini kaçırarak New York’a getirdi.

Bunun yanında Grönland’ı ABD toprağı yapmaya çalışan Trump, son dönemde de İran’ı ‘askeri müdahale’ ile tehdit etti.

Trump, bunlara rağmen dünyaya barış getirdiğini iddia ederek Nobel Barış Ödülü’nü çok istediğini defalarca dile getirdi. Ancak ödülü Trump yanlısı Venezuelalı siyasetçi Machado aldı.

VATANDAŞIN GÜNDEMİ BAMBAŞKA

Trump, dış politikada oldukça agresif davranarak dünyaya güçlü oldukları imajını verirken ABD’de vatandaşların gündemi bambaşka, ABD’li yayın kuruluşu CNN için yapılan bir araştırmaya göre, halkın büyük bir çoğunluğunun en önemli sorunu geçim derdi ve ekonomi. Araştırmaya katılan 10 kişiden 3’ü son iki yılda ekonomiyi olumlu olarak değerlendirirken, 10 kişiden sadece 4’ü önümüzdeki yıl ekonominin daha iyi olmasını bekliyor.

Ankete katılanların yüzde 55'i Trump'ın politikalarının ülkedeki ekonomik koşulları kötüleştirdiğini söylerken, sadece yüzde 32'si iyileşme sağladığını belirtiyor. Öte yandan Cumhuriyetçilerin yüzde 42’si Trump’ın ekonomi konusunda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyor.

“TRUMP BÜYÜK KUMAR OYUNUYOR”

ABD Başkanı Trump, dış politikadaki agresif tavrı oy oranlarına yansımadı. Ekonomide gözle görünür bir iyileşme olmaması ve ICE ajanlarının iki ABD’liyi öldürmesi Trump yönetiminin oy oranının yüzde 40’ın altına düşmesine neden oldu. Bu durum ara seçim öncesinde Trump’ın iç politikaya yönelik hamleler yapmasını zorunlu kılıyor. Ancak analistler Trump’ın başta ekonomi olmak üzere iç politikayı ilgilendiren konulardaki isteksiz yaklaşımın seçim öncesi büyük bir kumar olduğunun altını çiziyor.

Yapılan analizlerde Trump’ın ara seçimde istediğini alması için başta barınma ve yiyecek fiyatlarının düşürülmesi olarak ekonomiyi ilgilendiren temel konulara daha fazla yoğunlaşması gerektiği vurgulandı.