Araba kredilerinin düşeceği tarih açıklandı

Milliyet’e değerlendirmelerde bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, şu ifadeleri kullandı:

“YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE TAŞIT KREDİLERİ… “

“Politika faizinin bir süredir düzenli olarak geri çekilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere nazaran tüm kredi türlerinde bir miktar gevşeme söz konusu. Geçtiğimiz aylarda %3.5 seviyelerinden başlayan taşıt kredi faiz oranları, kampanyalı oran sunan bazı bankalarda %2.82 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Ancak genele baktığımızda oranlar halen %3.20 seviyelerinden başlıyor. Kademeli düşen politika faizinin taşıt kredilerine benzer paralellikte yansımadığını söylemek mümkün. Yıl içerisinde özellikle yılın ikinci çeyreğinde taşıt kredileri faizi noktasında daha somut yansımalar olabileceği kanaatindeyiz.”