Bu açıklamaların ardından sosyal medya paylaşımlarında dini içeriklere daha fazla yer vermeye başlayan Subaşı’nın, takip ettiği hesaplarda da değişiklik yapması kamuoyunun dikkatini çekti.
Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken itiraf: Test sonucu pozitif çıkmıştı “10 yaşımdan beri namaz kılıyorum”
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldıktan sonra dini inancına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Subaşı, en sevdiği peygamberi açıklayarak 10 yaşından beri namaz kıldığını söyledi.Derleyen: Hande Karacan
Sosyal medyada sık sık gündem olan Subaşı, bu kez özel hayatı ve maneviyatı üzerine söyledikleriyle konuşuldu.
Küçük yaşlardan itibaren ibadetle iç içe olduğunu dile getiren Subaşı, 10 yaşından bu yana namaz kıldığını ve Kur’an okuduğunu söyledi. İnancının yeni olmadığını vurgulayan Subaşı, bu konudaki hassasiyetinin yıllara dayandığını belirtti.
" EN SEVDİĞİNİZ PEYGAMBER HANGİSİ?"
Kendisine yöneltilen “En sevdiğiniz peygamber hangisi?” sorusuna yanıt veren Subaşı, tüm peygamberlere saygı duyduğunu ifade ederek, Hz. Muhammed’i merhameti ve sabrı nedeniyle özellikle çok sevdiğini dile getirdi.
Maneviyatına yönelik paylaşımlarının yanlış anlaşıldığını söyleyen Subaşı, başörtülü şekilde Kur’an okuduğunu ve namaz kıldığını uzun yıllardır yaptığını, bunun yeni bir durum gibi lanse edilmesine anlam veremediğini belirtti. Yakın çevresinde de dini hassasiyetleri olan birçok kişi bulunduğunu söyleyen Subaşı, ailesinde hac ibadetini yerine getirmiş bireylerin olduğunu da aktardı.
Aile ortamlarında geçen sohbetlere de değinen Subaşı, bu buluşmalarda din, politika ve hayat üzerine derin ve samimi konuşmalar yapıldığını, dedikodudan uzak, güçlü bir iletişim ortamı olduğunu ifade etti.