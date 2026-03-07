Donald Trump, İran’da yeni liderin belirlenmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNN’e telefonla bağlanan Trump, İran’ı yönetecek kişinin adil olması ve ABD ile müttefiklerine olumlu yaklaşması gerektiğini ifade etti.

Trump, “İyi bir iş çıkarmalı. ABD ve İsrail’e iyi davranmalı. Orta Doğu’daki diğer ülkelere de iyi davranmalı, hepsi bizim ortaklarımız.” değerlendirmesinde bulundu. (News Channel 3-12)

'VENEZUELA’DAKİ GİBİ İŞLEYECEK'

İran’da yeni liderin belirlenmesi sürecine etkisinin olabileceğini savunan Trump, bu sürecin kolay olacağını ileri sürdü. Trump, yönetim değişiminin Venezuela’daki gelişmelere benzer şekilde gerçekleşebileceğini söyledi. (News Channel 3-12)

ABD Başkanı, İran’da dini bir liderin görev almasına da tamamen karşı olmadığını belirterek, bunun seçilecek kişinin tutumuna bağlı olduğunu dile getirdi.

İSRAİL VE ABD’NİN İRAN’A SALDIRILARI

ABD ve İsrail, Tahran ile Washington arasında diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Saldırılarda İran lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı’na göre saldırılarda en az 926 kişi yaşamını yitirdi.