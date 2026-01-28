Trump, İran'da yaşanan gelişmeleri lehe çevirmek için İran'ı sıkıştırmaya devam ediyor. İran'a yönelik askeri operasyon söylemini tekrarlayan Trump, "Bir donanma İran'a doğru yola çıktı. Umarım anlaşma yaparlar ve onu kullanmak zorunda kalmayız" dedi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DONANMA YOLDA VE ÇOK GÜÇLÜ"

Haziran’da, Operation Midnight Hammer’da İran’ın nükleer kapasitesini yok ettik. İnsanlar 22 yıldır bunu yapmayı bekliyordu. Bir ay uzaktaydılar, yapmak zorundaydık. Bu arada İran’a doğru şimdi güzel bir donanma daha gidiyor. Göreceğiz. Umarım anlaşma yaparlar, onu kullanmak zorunda kalmayız. Bu donanma çok güçlü.

ARA SEÇİMLERİ KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Ara seçimleri kazanmak zorundayız. Demokratlar Meclis'i geri alırsa beni azletmeye çalışacaklar. Hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu kazanmalıyız. Ara seçimleri kaybedersek konuştuğumuz pek çok şeyi kaybedersiniz, bu çok kötü şeylere yol açar. Bu yüzden buradayım, ara seçim kampanyasını başlatıyoruz