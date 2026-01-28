Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Tera Yatırım Teknoloji Holding, Turizm sektörünün köklü oyuncularından Tatil Sepeti'ni satın alma sürecinin başarıyla tamamladığı duyuruldu.

RESMEN EL DEĞİŞTİRDİ

2002 yılında temelleri atılan ve 2004'te hizmete başlayan Tatil Sepeti resmen el değiştirdi. Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle başlayan süreç, imzaların atılmasıyla resmileşti.

Bu hamle, teknoloji holdinginin turizm dikeyindeki en büyük yatırımı olarak kayıtlarda yer aldı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Anlaşmanın detayları ise belli oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre satın alma işlemi için ödenen bedel şu şekilde:

Toplam Bedel: 70 Milyon Euro

TL Karşılığı: Yaklaşık 3,7 Milyar TL

Hisse Oranı: %100 (Tamamı)

Tera Yatırım’ın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. ile satıcılar arasında 17 Kasım 2025 tarihinde Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalamıştı.