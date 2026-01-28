FETÖ'nün, “Adliye Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması, Eğitim Yapılanması, Öğrenci Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 151 kişiye 46 ilde eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

BYLOCK KULLANIYORLARDI

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında gözaltına alınan isimlerin ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatlı oldukları tespit edildi.

SINAVLARDA ÖNCELİKLİ OLARAK KODLANMIŞLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ayrıca şahısların münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıklarının tespit edildiğini açıkladı.

GAYBUBET EVLERİNDE KALIYORLARDI

Yerlikaya ayrıca bu kişilerin örgüt tarafından “Gaybubet Evi” olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edildiğini duyurdu

Operasyon şu illerde eşzamanlı olarak düzenlendi:

Ankara, Balıkesir, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, İstanbul, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Siirt ve Tekirdağ merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Sivas, Rize, Uşak ve Trabzon