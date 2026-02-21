Trendyol Süper Lig 23. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Şovun ardından Okan Buruk'tan Konyaspor maçında sürpriz 11 kararı
Galatasaray, Süper Lig maçında deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Okan Buruk, ilk 11'de değişikliğe gidecek. İşte detaylar...Baran Yalçın
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakanın hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda aldığı galibiyetin ardından rövanş öncesi Süper Lig'de sahaya çıkıyor. İtalya’da oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Okan Buruk’un kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Juventus karşısında deplasmanda hata yapmak istemeyen Okan Buruk’un, bu mücadelede bazı oyuncularını dinlendirme kararı aldığı öğrenildi.
Öte yandan Osimhen yaşadığı sakatlığı sebebiyle kadro yer almadı. Ahmed, Arda ve Can Güner de maç kadrosunda olmayan diğer isimler oldu.
Okan hocanın bu maçta, Singo, Boey ve Asprilla gibi isimleri ilk 11'de başlatması bekleniyor. Diğer yandan Sallai, Jakobs, Sanchez ve Lang gibi isimlerin sonradan süre alması bekleniyor.
Konyaspor - Galatasaray Muhtemel 11'ler
Konyaspor: Bahadır, Nagalo, Adil, Guilherme, Andzouana, Melih, Berkan, Olaigbe, Deniz, Muleka, Kramer
Galatasaray: Uğurcan-Boey- Singo-Abdulkerim-Eren-Sara-Torreira-Asprilla,-Yunus-Barış-Icardi
Galatasaray'da Sara, son maçlarda gösterdiği performansla sezona damga vuruyor.
İki takım Süper Lig’de 49 kez karşı karşıya geldi; Galatasaray 36, Konyaspor 5 maçta kazandı, 8 mücadele berabere sonuçlandı