Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme ve elektronik para sektörüne ilişkin aldığı yeni kararları kamuoyuna duyurdu. 18 Şubat 2026 tarihli karar kapsamında üç kuruluşun faaliyet izni iptal edildi.

21 Şubat 2026 tarihli ve 33175 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğlere göre lisansı iptal edilen şirketler arasında TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. bulunuyor.

Kararın yayımlanmasıyla birlikte söz konusu şirketlerin ödeme ve elektronik para faaliyetlerine ilişkin yetkileri kaldırılmış oldu.