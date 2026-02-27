ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın iyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere yapmadığını öne sürerek yine de İran ile anlaşma yapmak istediğini ve daha fazla görüşme beklediklerini belirtti.

Trump, Texas’a gitmek için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran’a karşı olası bir askeri müdahalenin “uzun ve yıpratıcı bir savaşa dönüşme riski olup olmadığı” sorusuna Trump, “Her zaman bir risk vardır. Biliyorsunuz, savaş olduğunda her şeyde, hem iyi hem de kötü, bir risk vardır.” dedi.

ASKERİ SEÇENEK SİNYALİ

Trump, askeri müdahalenin rejim değişikliğine sebep olup olmayacağı sorusuna da “Hayır, kimse bilmiyor. Olabilir de olmayabilir de. Bunu ordu olmadan yapabilsek güzel olurdu ama bazen yapmak zorundasınız.” şeklinde cevap verdi.

İran için “iyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere etmeleri harika olurdu ama bunu anlamıyorlar” diyen Trump, İran konusunda henüz bir karar vermediğini ancak İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve bu konuda İran’la anlaşma yapmak istediklerini belirtti.

ABD DIŞIŞİLERİ BAKANI RUBİO İSRAİL'E GİDİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Associated Press’e (AP), ABD'nin İran'a karşı askeri harekatı değerlendirdiği bir dönemde Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceğine ilişkin açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, daha sonra Rubio’nun İsrail ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bakan, İran, Lübnan ve Başkan Trump'ın Gazze için 20 Maddelik Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik devam eden çabalar da dahil olmak üzere bir dizi bölgesel önceliği görüşecektir.” ifadelerine yer verildi.