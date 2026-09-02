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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye’nin, Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile iş birliğini tam bir üyeliğe taşıma ihtimali var mıdır?" sorusuna "Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile önümüzdeki süreçte ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması da bizim açımızdan mümkün. Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifi, bir bloktan bir kopuş, Batı’ya sırt çevirme anlamına asla gelmez. Hedefimiz; 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı artırmaktır" yanıtını verdi.

‘BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR GERİLİME YOL AÇABİLİR’

Erdoğan'ın Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılımı ve Erdoğan'ın örgüte üyelikle ilgili değerlendirmelerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, "Bu durum NATO içinde benzeri görülmemiş bir gerilime yol açabilir. Zira Ankara, aynı anda hem Batı’nın karşılıklı savunma anlaşmalarına bağlı olacak hem de Doğu’nun güvenlik politikalarının bir parçası hâline gelecektir" dedi.

Trump, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyesi olan Türkiye’nin, Çin ve Rusya’nın öncülüğündeki Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) tam üyelik için girişimde bulunmayı değerlendirebileceğini açıkladı. ŞİÖ’ye katılmak, Türkiye’ye Avrasya genelinde daha derin ekonomik entegrasyon ve istihbarat paylaşımı imkânları sağlayabilir. Ancak bu durum NATO içinde benzeri görülmemiş bir gerilime yol açabilir. Zira Ankara, aynı anda hem Batı’nın karşılıklı savunma anlaşmalarına bağlı olacak hem de Doğu’nun güvenlik politikalarının bir parçası hâline gelecektir."