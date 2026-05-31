ABD Başkanı Donald Trump'ın rutin sağlık kontrolüne ilişkin sonuçlar Beyaz Saray tarafından yayımlandı. Haziran ayında 80 yaşına girecek olan Trump'ın son bir yılda kilo aldığı ortaya çıktı.

Başkanın doktoru Sean Barbabella tarafından hazırlanan rapora göre Trump'ın vücut ağırlığı geçen yıla kıyasla yaklaşık 6,35 kilogram artarak 108 kiloya ulaştı.

DOKTORUNDAN KİLO VERME TAVSİYESİ

Sağlık raporunda Trump'a beslenme konusunda rehberlik yapılacağı, düşük doz aspirin kullanımının önerildiği ve fiziksel aktivitesini artırmasının tavsiye edildiği belirtildi. Ayrıca düzenli kilo kaybını hedefleyen önleyici sağlık danışmanlığı verileceği ifade edildi.

"GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYE TAMAMEN UYGUN"

Raporda ABD Başkanının bilişsel ve fiziksel performansının "mükemmel" seviyede olduğu değerlendirmesine yer verildi. Doktor Barbabella, Trump'ın başkomutan ve devlet başkanı olarak görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirebilecek durumda olduğunu kaydetti.

14 Haziran'da 80 yaşına girecek olan Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklanan veriler, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde yakından takip ediliyor.