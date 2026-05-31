İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Yenikapı Sahili’nde gerçekleştirilen dev dron gösterisiyle taçlandı. Binlerce kişinin takip ettiği organizasyonda gökyüzü tarihi ve milli figürlerle renklendi.
İstanbul semaları 1453 dronla aydınlandı
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla Yenikapı Sahili'nde gerçekleştirilen dron gösterisi izleyenlere görsel şölen sundu. Gösteride tarihi ve milli semboller gökyüzüne yansıtıldı.
İstanbul Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte 1453 dron aynı anda havalanarak özel koreografiler oluşturdu. Gösteri boyunca Türk bayrağı başta olmak üzere fethi simgeleyen çeşitli görseller gökyüzüne yansıtıldı.
Tarihi mesaj gökyüzünde canlandı
Gösterinin en dikkat çeken anlarından biri ise Hz. Muhammed'in İstanbul'un fethine ilişkin Hadis-i Şerif'inin dronlarla gökyüzünde oluşturulması oldu. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.
Fetih kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler gün boyunca kentin farklı noktalarında devam ederken, Yenikapı'daki dron gösterisi geceye damgasını vuran organizasyonlardan biri oldu.