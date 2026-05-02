ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta atlattığı suikast girişiminin ardından Cuma günü ilk defa Beyaz Saray’ın dışına çıkarak Florida eyaletinde Cumhuriyetçi seçmenlere hitap etti.

Florida’da insanların emekli olduktan sonra yerleştikleri yerlerden The Villages ziyareti çerçevesindeki etkinlikte Trump, yaşlılara yönelik vergi indirimleri, mirastan alınan vergilerin kaldırılması, bahşiş ve fazla mesaiden alınan vergilerin kaldırılmasına ilişkin politikalarından bahsetti.

"NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINA İZİN VEREMEYİZ"

İran ile savaşa da değindiği konuşmasında Trump, "Biliyorsunuz, bir savaşın içindeyiz çünkü sanırım siz de kabul edersiniz ki, çıldırmış insanların nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz" dedi.

Trump, "Buna izin veremeyiz. Bilmiyorum belki de aptalca, cesurca bir şey yaptım ama akıllıca bir şeydi, yine yapardım" ifadelerini kullandı.

İran savaşının ekonomiyi çok daha kötü etkilemesini ön gördüğünü fakat bunun böyle olmadığını savunan Trump, "Petrol fiyatlarının çok daha fazla artacağını düşündüm. Ama dedim ki, başka seçeneğimiz yok. Doğru olanı yapmak zorundayım. Onların nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz" dedi.

Petrol fiyatlarının savaş biter bitmez sert bir şekilde düşeceğini söyleyen Trump, "İran ağır darbe alıyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, hava savunma sistemleri yok, radarları yok, liderleri yok. Liderlerinin hepsi yok oldu. Çok üzücü. İyi insanlardı" dedi.

ABD’nin kazanmakta olduğunu savunan Trump, "159 gemilik bir donanmaları vardı. Bu oldukça iyi bir donanma. İlk hafta içinde 159 geminin 159’u da vuruldu ve şu anda denizin dibinde. Donanmaları yok oldu. Görüşmeler yapıyoruz ve bugün onlarla görüştüm. Açıkçası, liderlerinin kim olduğunu anlamak biraz zor. Yani liderleri yok. İlk kadro yok, ikinci kadro yok. Hamaney gitti. İki haftalık bir süre içinde 42 bin protestocuyu öldürdüler" dedi.

Trump, İran ile müzakerelere ilişkin olarak, "Henüz ihtiyaç duyduğumuz türden bir anlaşmayı ortaya koymuyorlar. Bunu doğru şekilde sonuçlandıracağız. Erken ayrılmayacağız ve üç yıl sonra aynı sorunun tekrar ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz" dedi.



"GEMİLER HÜRMÜZ BOĞAZI YERİNE BURAYA GELİYOR"

ABD’nin enerjide elde ettiği atılımdan da bahseden Trump, "Bu kadar petrolümüz olması şans çünkü şimdi çok petrol satıyoruz. Gemiler artık Hürmüz Boğazı yerine buraya geliyor. Yüzlerce gemi geliyor. Teksas’ta, Louisiana’da, Alaska’da yükleme yapıyorlar" dedi.

Trump, "Petrolümüz iki katına çıktı. Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretimini toplarsanız, biz onların ürettiklerinden iki kat fazla üretiyoruz. Bir düşünün" ifadelerini kullandı.



"NATO’dan hiç yardım almadık"

ABD ordusunu yeniden inşa ettiğini ve ordunun gücünü Venezuela’da kanıtladığını söyleyen Trump, "Şu anda da İran’da kanıtlıyoruz" dedi.

Trump, "NATO’dan hiç yardım almadık. Sıfır. Biliyorsunuz, NATO’ya trilyonlar harcadık ama hiç yardım gelmedi. İhtiyacımız yoktu ama yine de gelmedi. NATO, bir kağıttan kaplan" ifadelerini kullandı.