Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde için İtalya Serie A ekibi Roma yeniden teklif yapmaya hazırlanıyor.

İTALYAN BASININDAN SÜRPRİZ İDDİA

Uzun süredir Oosterwolde ile ilgilenen Roma'nın 60 milyon Euro'luk bonservis beklentisi gerçekleşirse resmi transfer girişimlerine başlayacağı iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan iddialara göre; Roma bu yaz döneminde Finansal Fair Play kurallarına uyabilmek için kadrosunda yeniden yapılanmaya gidecek.

ROMA'NIN N'DICKA ÜZERİNDEN TRANSFER PLANI

Takımın önemli oyuncularından Evan N'Dicka'yı 60 milyon Euro fiyat etiketiyle transfer piyasasında vitrine koyacağı belirtilen Roma'nın beklediği üzere bir satış yapması halinde ise yıldız oyuncunun yerini Jayden Oosterwolde ile doldurmak için harekete geçeceği kaydedildi.

OOSTERWOLDE İÇİN İSTENEN BONSERVİS

Fenerbahçe'nin Oosterwolde için minimum beklentisinin ise 20-25 milyon Euro civarında olacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE'DE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

2023'te Parma'dan 6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Oosterwolde Fenerbahçe formasıyla toplam 106 maçta forma giydi.

25 yaşındaki başarılı savunmacı istikrarlı form grafiğiyle birçok Avrupa kulübünün listesine girdi.