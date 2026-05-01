ABD İle İsrail’in İran’a karşı 28 Şubat’ta başlayan savaşta 7 Nisan’da imzalanan geçici ateşkes sonrası müzakere belirsizliği sürüyor. İran, ABD’nin imkansız taleplerinden vazgeçmesi durumunda müzakereye hazır olduğunu belirtirken Trump ise Tahran’ın son teklifini beğenmediğini söyledi.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada 7 Nisan’da varılan geçici ateşkesi tek taraflı uzattıklarını söylemişti. Ancak konuyla ilgili İran cephesinden bir açıklama gelmedi.

TRUMP: İRAN İLE SAVAŞ SONA ERDİ

ABD Başkanı Trump, son açıklamasında gündeme bomba gibi düşen sözler söyledi. Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a yazdığı mektupla Kongre’yi bilgilendirerek İran ile savaşın sona erdiğini söyledi. Trump, 7 Nisan’da imzalanan geçici ateşkes sonrası ABD ile İran’ın karşılıklı saldırı düzenlemediğini belirterek "28 Şubat 2026'da başlayan düşmanlıklar sona ermiştir” dedi.

YENİ SALDIRILARA AÇIK KAPI BIRAKTI

Trump, mektubunda İran ile savaşın sona erdiğini söylese de yeni saldırılara açık kapı bıraktı. Trump konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Savaş Bakanlığı, İran ve İran destekli güçlerin tehditleriyle başa çıkmak ve Amerika Birleşik Devletleri'ni, müttefiklerini ve ortaklarını korumak için, gerekli ve uygun görüldüğü takdirde, sorumluluk alanındaki (belirli ülkelerdeki) askeri varlığını güncellemeye devam etmektedir."

TRUMP’IN AÇIKLAMASI YENİ BİR OYUNUN PARÇASI MI?

ABD Başkanı Trump’ın sözlerinin gerçekten İran ile savaşı sona erdirip erdirmeyeceği belirsizliğini koruyor. Çünkü, Savaş Yetkileri Yasası’na göre, Trump’ın 60 günden uzun süren çatışmalar için Kongre’den yetki alması gerekiyor.

ABD basınına göre, Trump, bu açıklama ile söz konusu süreyi ‘sıfırlayarak’ İran’a karşı saldırılara devam etmek için Kongre’den onay almadan hareket etmeyi amaçlıyor. Her ne kadar Kongre’de çoğunluk Cumhuriyetçiler’den yana olsa da savaşa karşı olan bazı kesimler İran’a saldırıların devam etmesine izin vermeyebilir.

SAVUNMA BAKANI: ATEŞKES, 60 GÜNLÜK SÜREYİ DONDURUR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi önünde yönetimin argümanının bir versiyonunu sunarak, 60 günlük sürenin ateşkes sırasında "durdurulabileceğini veya askıya alınabileceğini" öne sürmüştü. Ancak Kongre’deki Demokratlar bu sözlere kaşı çıkarak devam eden deniz ablukasının hâlâ düşmanlık teşkil ettiğini söyledi.

Senato Perşembe günü, Trump'ı İran'a karşı askeri harekata son vermeye veya yetki aramaya zorlamayı amaçlayan bir savaş yetkileri karar tasarısını engelledi.