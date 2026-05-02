Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Transfer piyasasında yerli oyunculara yönelik hareketlilik sürerken, Beşiktaş ile Trabzonspor’un aynı ismin peşinde olduğu öğrenildi.

Daha önce Trabzonspor’un ilgilendiği futbolcu için bu kez Beşiktaş da devreye girdi.

SERKAN REÇBER'DEN OLUMLU RAPOR

Siyah-beyazlılarda transfer sürecini yöneten Serkan Reçber’in genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve teknik ekibe sunduğu raporlarda olumlu görüş bildirdiği ifade edildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Alanyaspor’un Bandırmaspor’dan transfer ettiği 25 yaşındaki hücum oyuncusu İbrahim Kaya, ilk sezonunda ortaya koyduğu 5 gol ve 1 asistlik performansla dikkat çekti ve Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.

Beşiktaş yönetiminin, maliyet ve katkı dengesini göz önünde bulundurarak İbrahim Kaya’yı geniş kadro rotasyonunda değerlendirmeyi planladığı belirtiliyor.

Öte yandan Trabzonspor’un da transfer sürecinde yeniden devreye girme ihtimali bulunurken, İbrahim Kaya dosyasında önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.