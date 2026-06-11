Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin İran'a karşı askeri hareketliliği artıracağını duyurması üzerine kritik bir adım atıyor. Yedioth Ahronot gazetesinin paylaştığı bilgilere göre Başbakan Netanyahu, bazı bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bu akşam yerel saatle 20.00'de bir araya gelecek.

Gerçekleştirilecek bu kritik zirvede, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney kesiminde sürdürdüğü işgal faaliyetlerinin yanı sıra ABD'nin İran operasyonları ve bu gelişmeler doğrultusunda Tel Aviv yönetiminin atacağı stratejik adımların masaya yatırılması bekleniyor.

Gelişmelerin odağındaki ABD Başkanı Donald Trump, dün gece İran hedeflerine gerçekleştirilen bombardımanın ardından yaptığı son açıklamada, bu gece "daha kapsamlı ve şiddetli" yeni saldırıların düzenleneceğini ilan etmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da Trump'ın talimatıyla dün gece İran'daki çok sayıda noktaya "meşru müdafaa" gerekçesiyle hava saldırıları yapıldığını doğrulamıştı.

Bölgedeki tansiyon tırmanırken, İran basını ise ülkenin güney sularında İran ile ABD donanma unsurları arasında sıcak çatışmalar yaşandığını duyurdu.