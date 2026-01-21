Trump Davos'taki konuşmasına "Dostlarım ve birkaç düşmanım" diyerek başladı. İş dünyası ve liderlere hitap eden Trump çok merak edilen Grönland ve vergiler (tarife) konusuna da değindi.

"SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMİYORLAR"

Konuşmasında Ukrayna’daki savaşa değinen Trump, NATO’nun bu savaşı durdurmaya yardımcı olacağını ifade etti.

“Bu savaşın durması gerekiyor, çünkü çok fazla insan ölüyor… Gereksiz yere ölüyor” diyen Trump, hem Putin hem de Zelenski’nin bir anlaşma yapmak istediğini dile getirdi.

Trump, bu süreçte Avrupa ve NATO’ya yardımcı olacaklarını söylerken kendisinin tek istediğinin 'bir buz parçası' olduğunu dile getirerek Grönland’a atıfta bulundu.

NATO'ya verdiği desteği hatırlatan ABD Başkanı, Grönland ısrarının bu destek karşısında çok küçük bir istek olduğunu savundu.

ABD’nin, 'NATO’nun yüzde 100 yanında olacağını' söyleyen Trump, 'Müttefiklerin aynı karşılığı verip vermeyeceğinden emin olmadığını' söyledi, ittifakın savunmaya daha fazla yatırım yapması gerektiğini ifade etti.

"GRÖNLAND'I YALNIZCA BİZ KORUYABİLİRİZ"

Venezuela örneğinde de gördüğünüz gibi bunu kimse başaramaz. Grönland ve Danimarka halkına büyük saygı duyuyorum ama Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz.

EĞER GÜÇ KULLABNMAK İSTESEYDİM..."

Eğer güç kullanmak isteseydim bunu yaparken zorlanmazdım ve karşımda hiçbir güç olmazdı. Rahatlıkla ele geçirebilirdim. Şimdi tek bir isteğim var; O da Grönland!