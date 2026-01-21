Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, söz konusu yaş grubuna ait kartların vize yenileme işlemleri için son tarih 31 Ocak 2026 olarak belirlendi. Uygulama, kart sahiplerinin mağduriyet yaşamaması amacıyla hayata geçirildi.

VİZE YENİLEME İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Elektrik, Gaz ve Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü (EGO) tarafından yapılan açıklamada, 62–64 yaş arası kartların vize yenileme işlemlerinin belirlenen Kişiselleştirme Merkezleri üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi. Buna göre vatandaşlar, Ulus EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay Metro İstasyonu, Akköprü, Dikimevi, Beşevler, Beytepe ve Milli Kütüphane Metro istasyonlarında bulunan merkezlerden vize işlemlerini yaptırabilecek.

VATANDAŞLARA SON TARİH UYARISI

Yetkililer, vize süresi uzatılan kart sahiplerinin 31 Ocak 2026 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattı. Belirlenen tarihten sonra vizesi yenilenmeyen kartların geçersiz sayılabileceği belirtilirken, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların işlemlerini son günlere bırakmamaları istendi. EGO, süreçle ilgili güncel bilgilerin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebileceğini duyurdu.

EGO’NUN RESMİ AÇIKLAMASI

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, “62–64 yaş arası kartların vize yenileme süresi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı’na istinaden 31 Ocak 2026 tarihine kadar uzatılmıştır. Vize yenileme işlemleri, Kişiselleştirme Merkezlerimizden yapılabilecektir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, vatandaşların güncel duyuruları EGO’nun resmi internet sitesi üzerinden takip edebileceği de hatırlatıldı.