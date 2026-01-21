Katar'dan ikinci el Eurofighter Typhoon tedarikine yönelik süreçte önemli bir aşamaya gelindi.

GDH'den Burhan Yolal'ın haberine göre, Türkiye’nin hava gücünü takviye etmek amacıyla Katar’dan alacağı savaş uçaklarının teslimat takvimi netleşti.

TESLİMATLAR ŞUBAT SONUNDA BAŞLIYOR

Türkiye'nin Katar envanterinden satın alacağı 24 adet ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçağının ilk partisinin Şubat ayı sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ve teknik heyetlerin yürüttüğü görüşmeler neticesinde, uçakların Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi için geri sayım başladı.

TÜRK PİLOTLAR EĞİTİME BAŞLADI

Sürecin sadece uçak alımıyla sınırlı kalmadığı, Türk pilotların da Eurofighter sistemlerine adaptasyonu için eğitim uçuşlarına başladığı öğrenildi.

Katar'da gerçekleştirilen bu eğitimler sayesinde, uçaklar Türkiye'ye ulaştığında personelin operasyonel hazırlığının tam olması hedefleniyor.

STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Yeni nesil F-16 Blok 70 tedarik süreci ve yerli savaş uçağı KAAN'ın seri üretimine kadar geçecek sürede "ara uçak" ihtiyacını karşılayacak olan bu adım, bölgedeki hava üstünlüğünün korunması açısından kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Katar’ın elindeki uçakların oldukça modern ve düşük uçuş saatine sahip olması, Türk Hava Kuvvetleri’ne hızlı ve etkin bir güç çarpanı sağlayacak.

Kaynaklar ve taraflar, teslimat sürecinin planlanan takvime uygun ilerlediğini belirtiyor.