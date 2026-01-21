İstanbul Etiler'de bir mal sahibi, 60 bin liraya kiraya verdiği evinden 10 yıllık kiracısını çıkarmak istedi. Kiracı "Ben kiramı düzenli olarak ödüyorum" dedi. İhtarname çekildi, yanıt alınamadı. İş mahkemede bitti. Mahkeme kiracıyı haksız buldu

Evinden 10 yıllık kiracısını çıkarmak isteyen ev sahibi haklı bulundu. Kira sözleşmelerinin 10 yıldan sonra geçersiz olmasından yararlanmak isteyen mal sahibi durumu mahkemeye taşıdı. Evden tahliyesine karar verilen kiracının bir de harç, vekalet ve dosya masrafı ödemesine karar verildi.

EK BEDELLER DE ÖDEYECEK

Mahkeme, kiracının ev sahibine 18 bin TL vekalet ücreti ödemesine ve ayrıca 5 bin 880 TL harç yatırılmasına hükmetti.

10 YIL ŞARTI NEDİR?

Borçlar Kanunu'na göre kira sözleşmeleri imzalandığı tarihten 10 yıl sonra geçersiz oluyor ve uzamıyor. Ancak burada önemli olan detay uzama tarihinin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya haber verilmesi.