ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın parçası olarak bölge ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini savundu.

Trump, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamasının zorunluluğunu vurguladı.

Gazeteci Ardan Zentürk, Youtube kanalında Trump’ın İbrahim Anlaşması talebiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP: İBRAHİM ANLAŞMALARI'NA İMZA ATMAK ZORUNLU OLMALIDIR

Trump’ın Truth Social’da yaptığı açıklamayı hatırlatan Zentürk, “İran İslam Cumhuriyeti ile müzakereler gayet iyi gidiyor. Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Cepheye geri dönüp eskisinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ateş açacağız. Müslüman ve Arap devletlerinin liderleriyle yaptığı görüşmeler sırasında onlara, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu çok karmaşık yapbozu bir araya getirmek için yaptığı tüm çalışmalardan sonra bu ülkelerin hepsinin en azından eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmasını imzalaması zorunlu olmalıdır” dediğini aktardı.

"TRUMP, TÜRKİYE'YE 'DİPLOMATİK İLİŞKİN VAR' DİYEREK BİR ANLAŞMA DA SEN PATLAT DİYECEK"

Zorunlu olarak imza atmasını istediği ülkeler arasında Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün bulunduğunu belirten Zentürk, “Mısır ve Ürdün’ün İsrail’le, Türkiye gibi zaten önceden anlaşmaları ve karşılıklı tanımaları var. Trump’ın Müslüman ve Arap devletlerine İbrahim Anlaşmasına katılmaları yönündeki talebi ilk olarak geçen pazar günü Axios tarafından bildirildi. Amerikan başkanı uzun paylaşımında İsrail’den bahsetmedi. İlk döneminde arabuluculuk yapılan İbrahim Anlaşmalarına geleneksel bir katılım mı yoksa daha geniş amaçlar etrafında inşa edilmiş bir siyasi çerçeve mi oluşturmayı öngördüğü de hemen anlaşılamadı. Suudi Arabistan ve Katar’ın derhal imzalaması gerekiyor diyor. Çünkü Türkiye’nin diplomatik ilişkisi var. Bizi de arada ısıtacak, bir anlaşmada ‘sen patlat, nasılsa diplomatik ilişkin var diyecek” ifadelerini kullandı.

‘NORMALLEŞME TALEBİNE SESSİZ KALAN BİR LİDER VAR, ERDOĞAN OLABİLİR’

Axios’a göre Trump’ın görüştüğü ülkelerin liderlerinin normalleşme talebini sessizlikle karşıladığını belirten Zentürk, “Hatta yetkililerin birinin (Erdoğan olabilir) telefon hattında sessizlik olduğu, Trump’ın şaka yaparak “Hala orada mısınız?” diye sorduğu aktarılıyor. Yani karşı tarafın nutku mu tutuldu? “Ulan ben buna ne cevap vereyim? Bu adamla kavga etmek istemiyorum. Şimdi ne desem kavga çıkar mı?” diye düşündüğü belirtiliyor. Erdoğan da olabilir, başkası da olabilir” sözlerini sarf etti.

'TRUMP ÇITAYI YÜKSELTTİ'

Trump’ın çıtayı yükselttiğini belirten Zentürk, “Çıtanın nereden geldiği ve nereye gittiği belli. Tek kalemde herkesi toplayacak bir hamle gibi duruyor. İsrail’le de anlaşmaları imzalayın, bakalım” sözlerini sarf etti.