ABD Başkanı Donald Trump tarafından tehdit edilen Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, suikast iddiasında bulundu. Petro, Trump kendisini tehdit ettikten sonra Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştirmişti. İkilinin arasındaki tansiyon bu görüşmeden sonra düşmüştü.

Öte yandan Petro, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında ise kendisine yönelik bir suikast yapılacağını öne sürdü.

Kendisine ait olan helikopterin hedef alındığını öne süren Petro, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, "Burada itiraf etmeliyim ki son 2 günü sevginin kollarında değil, öldürülmemek için kaçarak geçirdim. Bu nedenle sabah da inmem gereken yere inemedim" ifadelerine yer verdi.



‘ÖLDÜRÜLMEMEK İÇİN KAÇTIM’



Petro, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Burada itiraf etmeliyim ki son 2 günü sevginin kollarında değil, öldürülmemek için kaçarak geçirdim. Bu nedenle sabah da inmem gereken yere inemedim.

Çünkü helikoptere ateş açılacağına dair bilgi vardı, üstelik çocuklarım da yanımdaydı. Ben de bildiğimi yaptım, açık denize yöneldik, 4 saat uçtuk ve inmemem gereken bir yere indim ama bir şekilde indim" dedi.

SUİKAST İDDİALARINI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Petro, daha önce de kendisine yönelik suikast planı iddialarını birkaç kez gündeme getirmiş ve bu konuda uyuşturucu örgütlerini işaret etmişti.

Ayrıca Petro, Eylül 2024’te ise ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA), Bogota Büyükelçisi aracılığıyla yıl sona ermeden dinamitle yüklü bir kamyonla düzenlenmesi planlanan olası bir suikast girişimine ilişkin kendisini uyardığını açıklamıştı.