ABD ve İsrail’in İran’a karşı saldırıları bir ayı aşkın süredir devam ediyor. ABD Başkanı Trump, günlerdir İran’a tehdit dolu mesajlar göndererek Tahran yönetiminin bir ateşkes için anlaşma yapması ve Hürmüz Boğazını açması için baskı yapıyor.

Trump, birkaç defa saldırı tarihini ertelediği açıklamalarda İran’ın anlaşma yapmaması durumunda enerji santralleri, köprü ve demir yolu hatlarını hedef alacağını söylemişti.

Trump’ın Tahran yönetimine tanıdığı ‘süre’ TSİ, bu gece sona eriyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda İran medeniyetinin bu gece ‘yok olacağını’ iddia etti. Trump’ın tehdit dolu son mesajı şöyle:

"Bu gece koca bir medeniyet yok olacak, bir daha asla geri getirilmemek üzere. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak. Ancak, farklı, daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu tam ve eksiksiz bir rejim değişikliği yaşadığımıza göre, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir?

Bu gece öğreneceğiz; Dünya'nın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan biri. 47 yıllık haraç, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı İran'ın Büyük Halkını Korusun!"