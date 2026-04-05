Anasayfa Spor TFF 1. Lig’e yükseliyorlar: Tarihi gün belli oldu

TFF 1. Lig’e yükseliyorlar: Tarihi gün belli oldu

TFF 2. Lig’de son haftalara girilirken Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig bileti için büyük avantaj yakaladı; Beyaz Grup lideri Batman ekibi bu hafta kazanırsa yükselmeyi garantileyebilir.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
TFF 2. Lig'de son 4 haftaya en yakın rakibinin 11 puan önünde giren Beyaz Grup lideri Batman Petrolspor’un, hafta içinde oynanacak maçların sonuçlarına göre 1. Lig'e yükselmeyi garantileme ihtimali bulunuyor.

İki grupta 37 takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de, grup liderleri doğrudan 1. Lig'e çıkacak. İki gruptan birer ekibin daha 1. Lig'e yükseleceği ligde, liderleri takip eden dörder takım play-off oynamaya hak kazanacak. 19 takımlı Beyaz Grup'ta 4, 18 ekibin yer aldığı Kırmızı Grup'ta ise 3 takım 3. Lig'e düşecek.

ÇARŞAMBA HER ŞEY BELLİ OLUYOR

Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta ise 3 haftanın kaldığı ligde, 8 Nisan Çarşamba günü Beyaz Grup 35. hafta müsabakalarına sahne olacak. Beyaz Grup'ta 36., Kırmızı Grup'ta ise 32. hafta heyecanı 12 Nisan Pazar günü saat 15.00'te başlayacak karşılaşmalarla oynanacak.

BEYAZ GRUP'TA DURUM

Takipçisi Muğlaspor’u dün 1-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını 11’e çıkaran 76 puanlı Batman Petrolspor, 8 Nisan Çarşamba günü Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanından 3 puanla ayrıldığı takdirde 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Batman Petrolspor’un, alınacak diğer sonuçlara göre de 1. Lig'e çıkma ihtimali bulunuyor. Batman temsilcisi en son 2001-2002 sezonunda 1. Lig'de mücadele etmişti.

Grupta Muğlaspor’un yanı sıra Adana 01 FK, Seza Çimento Elazığspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor play-off hattındaki mücadelesini sürdürüyor.

Bucaspor 1928’in ligden düşmesinin kesinleştiği grupta, Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor da son 4 haftaya küme düşme potasında girdi. Karaman FK de bu hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.

KIRMIZI GRUP'TA DURUM

Bursaspor’un 6 puan farkla lider durumda bulunduğu Kırmızı Grup'ta, yeşil-beyazlı ekip 12 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakalarda Aliağa FK’nin puan kaybetmesi halinde bitime 2 hafta kala 1. Lig'e yükselebilir.

Aliağa FK’yi takip eden Mardin 1969, Muşspor ve AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, play-off barajında yer alıyor.

Grupta maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu’nun yanı sıra Adanaspor’un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Kaynak: AA
