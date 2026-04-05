TFF 1. Lig’e yükseliyorlar: Tarihi gün belli oldu

BEYAZ GRUP'TA DURUM

Takipçisi Muğlaspor’u dün 1-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını 11’e çıkaran 76 puanlı Batman Petrolspor, 8 Nisan Çarşamba günü Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanından 3 puanla ayrıldığı takdirde 1. Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Batman Petrolspor’un, alınacak diğer sonuçlara göre de 1. Lig'e çıkma ihtimali bulunuyor. Batman temsilcisi en son 2001-2002 sezonunda 1. Lig'de mücadele etmişti.