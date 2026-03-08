ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin Orta Doğu’ya uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiğine dair haberlere sert tepki gösterdi. Trump, Londra yönetiminin askeri destek teklifinin geç kaldığını savundu.

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, İngiltere’nin iki uçak gemisini bölgeye göndermeyi planladığı yönündeki değerlendirmelere değinerek İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a doğrudan seslendi.

Trump paylaşımında, “Bu sorun değil Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız. Savaşa biz kazandıktan sonra katılanlara ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada da İngiltere’nin askeri desteğinin zamanlamasını eleştirdi. Trump, “Onlara ihtiyacımız yok. Doğru zaman değil. İki hafta önce olsaydı güzel olurdu” dedi.

İNGİLİZ ÜSLERİ DEVREDE

İngiltere Savunma Bakanlığı ise daha önce yaptığı açıklamada ABD’nin İran’ın bölgeye füze fırlatmasını önlemek amacıyla bazı savunma operasyonlarında İngiliz üslerini kullanmaya başladığını duyurmuştu.

CNN’e konuşan kaynaklara göre, İngiliz donanmasına ait bir uçak gemisinin yüksek hazırlık seviyesine geçirilmesi, HMS Prince of Wales’in kesin olarak Orta Doğu’ya gönderileceği anlamına gelmiyor. Geminin başka planlı görevlerde yer alma ihtimali de bulunuyor.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarıyla İngiltere’nin rolü arasında mesafe koymaya çalışıyor. Starmer daha önce ABD’nin İran’a yönelik saldırıları için İngiliz üslerinin kullanılmasına izin verilmediğini açıklamıştı.