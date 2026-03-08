Suudi Arabistan, İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan gerilime ilişkin Tahran’a dikkat çeken bir mesaj gönderdi. Riyad yönetimi, diplomatik çözümü desteklediğini ancak ülkenin topraklarına veya enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde karşılık verebileceğini bildirdi.

Reuters’a konuşan konuya yakın dört kaynağa göre Suudi Arabistan yönetimi bu mesajı İran tarafına doğrudan iletti. Kaynaklar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan’ın iki gün önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmede Riyad’ın tutumunu açık şekilde dile getirdiğini aktardı.

Görüşmede Prens Faysal’ın, bölgede gerilimin düşürülmesi ve müzakere yoluyla çözüm bulunması için Suudi Arabistan’ın arabuluculuk dahil her türlü diplomatik girişime açık olduğunu ifade ettiği belirtildi.

ABD ÜSLERİ KONUSUNDA UYARI

Kaynaklara göre Riyad yönetimi, İran’a yönelik ABD saldırılarında Suudi hava sahası veya topraklarının kullanılmasına izin vermediğini de Tahran’a iletti.

Ancak İran’ın Suudi Arabistan topraklarını veya enerji tesislerini hedef almaya devam etmesi halinde ABD güçlerinin ülkedeki askeri üsleri kullanmasına izin verilebileceği mesajı da verildi.

Aynı kaynaklar, enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi durumunda Suudi Arabistan’ın misillemede bulunabileceğini de aktardı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının başlamasından bu yana Riyad ile Tahran arasında diplomatik temasların sürdüğü belirtilirken, Suudi Arabistan’ın Tahran’daki büyükelçisi aracılığıyla iki ülke arasında düzenli iletişim kurulduğu ifade edildi.