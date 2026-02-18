ABD'de Federal Soruşturma Bürosuna (FBI), Başkan Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak nitelendirilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan'ın rüşvet aldığına dair delillerin bulunduğu iddia edilen kasetleri yayınlamadığı için dava açıldı.

RÜŞVET ALDIĞI KAYITLARI YAYINLAMADI

Kar amacı gütmeyen Demokrasi Savunucuları Fonu (DDF), Homan'ın 50 bin dolar rüşvet aldığını ortaya koyduğu öne sürülen bir ses kaydı hakkındaki soruşturmayla ilgili kaset ve diğer dosyaların paylaşılması taleplerini geri çevirmesinin ardından FBI'ya dava açtı.

Dava dosyasında, "Bu belgeler, hem Homan'ın potansiyel yolsuzluk eylemlerini hem de Adalet Bakanlığı ve FBI'ın Trump yönetiminin atadığı isimlerden Homan hakkındaki soruşturmayı düşürme yönündeki potansiyel olarak siyasi güdümlü kararını değerlendirmek için Amerikan kamuoyunun sahip olması gereken hayati bilgiler içermektedir." ifadesine yer verildi.

Dosyada, kolluk kuvvetlerinin Trump'ın göreve gelmesinden önce güçlü bir dava dosyası oluşturduğu ve Homan aleyhine dört farklı suçlamaya dair kanıtlara yer verildiğine değinildi.

Bununla birlikte Trump, göreve geldikten sonra FBI'ın "akılalmaz bir şekilde" bu soruşturmayı düşürme kararı aldığı ifadeleri dosyada yer aldı.

FBI, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası çerçevesinde Homan'la ilgili kasetlerin açıklanması talebini, "gizlilik koruma hükümlerini" gerekçe göstererek reddetmişti.

Homan, Eylül 2025'te "suç teşkil eden hiçbir şey yapmadığını" açıklamış ancak 50 bin dolarlık nakit ödemeyi aldığını da inkar etmemişti.