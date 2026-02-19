Erken seçim tartışmaları sürerken, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.

Gazeteci Aytunç Erkin, TV100’de katıldığı programda Fatih Erbakan ile ilgili önemli bir iddiayı paylaştı. Erkin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’ın gittiği her yerde “Mansur Yavaş, CHP'nin adayı da olsa, çatı aday olursa destekleriz" açıklaması yaptığını dile getirdi.

Aralarında herhangi bir görüşmenin gerçekleşmediğini kaydeden Erkin, “Önümüzdeki günlerde mutlaka bir görüşme olur” ifadelerini kullandı.

BABACAN VE DERŞİVOĞLU GÖRÜŞMESİNDE YAVAŞ DETAYI

Erkin ayrıca geçtiğimiz günlerde gerçekleşen DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun görüşmesinde de Mansur Yavaş isminin geçtiğini belirtti.