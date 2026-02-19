Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü zincirleme kazaya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı’nda Y.E.D. (25) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak refüjü aştı ve kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Y.E.D. ile diğer aracın sürücüsü S.D.Y., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.