Karnavalın Kalbi Attı
Rio de Janeiro’da düzenlenen Rio Karnavalı, görkemli açılış töreniyle başladı
Rio Karnavalı Sambadrom’da görkemli geçitle başladı
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ünlü samba geçit törenleri, binlerce kişinin katılımıyla başladı. Renkli görüntüler karnaval coşkusunu zirveye taşıdı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Karnavalın Kalbi Attı
Sambadrom’da Büyük Açılış
Etkinlik, Sambadrome Marquês de Sapucaí’de gerçekleştirildi.
Renk Cümbüşü
Işıltılı kostümler ve devasa platformlar geceye damga vurdu.
Dans ve Ritmin Buluşması
Davulların ritmi eşliğinde dansçılar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Dünyadan Yoğun İlgi
Karnaval, yalnızca Brezilya’dan değil dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırladı.
Kültürel Şölen
Geçit törenleri, Brezilya kültürünün en önemli simgelerinden biri olarak öne çıktı.
Geceyi Aydınlatan Gösteriler
Işık şovları ve sahne tasarımları Sambadrom’u adeta görsel bir şölene dönüştürdü.
Coşku Zirvede
Tribünlerdeki binlerce kişi müziklere eşlik ederek karnaval heyecanını paylaştı.
Rio’da Festival Havası
Rio Karnavalı’nın açılışıyla birlikte şehirde günler sürecek eğlence maratonu da başlamış oldu.