19 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Rio Karnavalı Sambadrom'da görkemli geçitle başladı

Rio Karnavalı Sambadrom'da görkemli geçitle başladı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ünlü samba geçit törenleri, binlerce kişinin katılımıyla başladı. Renkli görüntüler karnaval coşkusunu zirveye taşıdı.

Rio Karnavalı Sambadrom'da görkemli geçitle başladı - Resim: 1

Karnavalın Kalbi Attı
Rio de Janeiro’da düzenlenen Rio Karnavalı, görkemli açılış töreniyle başladı

Rio Karnavalı Sambadrom'da görkemli geçitle başladı - Resim: 2

Sambadrom’da Büyük Açılış
Etkinlik, Sambadrome Marquês de Sapucaí’de gerçekleştirildi.

Rio Karnavalı Sambadrom'da görkemli geçitle başladı - Resim: 3

Renk Cümbüşü
Işıltılı kostümler ve devasa platformlar geceye damga vurdu.

Rio Karnavalı Sambadrom'da görkemli geçitle başladı - Resim: 4

Dans ve Ritmin Buluşması
Davulların ritmi eşliğinde dansçılar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Rio Karnavalı Sambadrom'da görkemli geçitle başladı - Resim: 5

Dünyadan Yoğun İlgi
Karnaval, yalnızca Brezilya’dan değil dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırladı.

Rio Karnavalı Sambadrom'da görkemli geçitle başladı - Resim: 6

Kültürel Şölen
Geçit törenleri, Brezilya kültürünün en önemli simgelerinden biri olarak öne çıktı.

Rio Karnavalı Sambadrom'da görkemli geçitle başladı - Resim: 7

Geceyi Aydınlatan Gösteriler
Işık şovları ve sahne tasarımları Sambadrom’u adeta görsel bir şölene dönüştürdü.

Rio Karnavalı Sambadrom'da görkemli geçitle başladı - Resim: 8

Coşku Zirvede
Tribünlerdeki binlerce kişi müziklere eşlik ederek karnaval heyecanını paylaştı.

Rio Karnavalı Sambadrom'da görkemli geçitle başladı - Resim: 9

Rio’da Festival Havası
Rio Karnavalı’nın açılışıyla birlikte şehirde günler sürecek eğlence maratonu da başlamış oldu.

Rio Karnavalı Sambadrom'da görkemli geçitle başladı - Resim: 10
