Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. Beyaz Saray'ın İran'ı vurmak için çok sayıda sebebimiz var ifadelerinin ardından İsrail basını, Netanyahu'nun orduya savaş hazır olun emri verdiğini duyurmuştu.

Bir hamle de Tahran yönetiminden geldi.

İRAN NATOM YAYINLADI

İran, 19 Şubat Perşembe günü Umman Körfezi ve çevresinde gerçekleştirilecek füze denemeleri nedeniyle bölgedeki pilotları uyaran bir NOTAM yayınladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, İran’ın yarın TSİ 06.30 ile 16.30 saatleri arasında ülkenin güneyindeki bölgelerde roket fırlatacağı konusunda havacılık duyurusu (NOTAM) paylaştığı kaydedildi.