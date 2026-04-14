ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamalarla tüm dünyada tepki çekiyor. Trump, son olarak Papa 14. Leo hakkında söylediği sert sözler nedeniyle başta İtalya olmak üzere çok sayıda ülkenin tepkisini çekti.

İran’a karşı savaş boyunca tehdit dolu sözler söyleyen Trump, ateşkes sağlanması öncesi ‘İran medeniyetini yok edeceğini’ iddia etmişti.

Trump’ın açıklamaları dünya gündeminin üst sıralarında olmaya devam ederken çarpıcı analizler geldi. Meltem TV’de yayınlanan programa katılan Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Hamdi Kepekçi, Trump’ı açıklamaları üzerinden değerlendirdi.

Trump’ın hesap yapmadığını belirten Kepekçi, “Bakın güya kendini İsa gibi gösteriyor, Hazreti İsa. Sonra 'ben doktorum' diyor. Papa’ya diyor ki; 'Ben seni oraya getirdim, benim sözümü dinleyeceksin' diyor. Sonra başka bir şey... Sürekli böyle Trump efendim ne söylediği ne yaptığı belli olmayan bir insan” dedi.

Ahmet Yavuz ise buna karşılık olarak “Yani adam değil ya! Adamın bakın hiçbir değeri yok adamın. Yani insani hiçbir değeri yok. Kazanacak, sadece kazanacak. Başka hiçbir şey yok yani. Böyle bir hayat olur mu? Değer yoksa prensip de yok” ifadelerini kullandı.

Kepekçi ise “O yüzden kaybetmeye mahkum. Belki kazansa bile kaybedecek yani yarın... yani bugün..." şeklinde konuştu.